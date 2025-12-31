台南井仔腳瓦盤鹽田浪漫送別2025最後夕陽 最後一刻雲層攪局

夕陽西下最後一刻，遇到厚厚雲層擾局。(記者劉婉君攝)

〔記者劉婉君／台南報導〕送別2025年，迎接2026年來到，交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處今(31)日下午在北門井仔腳瓦盤鹽田，舉辦「鹽續幸福．送夕陽音樂會」，與民眾一同在音樂、美食及祈福儀式下，浪漫送走2025年最後一道夕陽，以鹽田夕照為2025年畫下美好句點，可惜最後一刻雲層來攪局，夕陽餘暉被厚厚雲層擋住。

井仔腳瓦盤鹽田為雲嘉南濱海重要的文化地景，今天的音樂會搭配祈福儀式，營造溫馨且富有儀式感的年末體驗。夕陽和鹽田為背景的舞台，讓演出的藝人方順吉也大讚「浪漫！」音樂製作人黃文龍薩克斯風演奏及小提琴家康妮媚接力登台演出，現場還有結合地方文化與民眾互動的體驗活動，包括限量的祈福鹽袋吊飾DIY、「鹽續幸福」透明明信片寫下祝福等，約2000人參加。

限量以在地食材烹煮的豐盛海鮮粥免費品嚐，吸引民眾大排長龍，共送出400碗，民眾自備環保餐具還可兌換平安鹽袋，親手將井仔腳鹽田的鹽裝進鹽袋保平安。

下午接近5時，現場還可拍到鹽田與逐漸西落的夕陽，美景吸引民眾駐足等候，可惜5時左右即有厚厚的雲層吹來，擋住夕陽。

下午6時北門井仔腳興安宮祈福敲鐘儀式，參與敲鐘祈福者皆可獲得象徵平安與好運的鹽王爺餅乾、馬年吊飾鑰匙圈與發財金等祈福好禮，讓祝福隨著鐘聲迎向新的一年。

雲嘉南管理處徐振能處長表示，官方舉辦的井仔腳鹽田送夕陽活動停辦多年，今年7月北門地區受到丹娜絲颱風重創，歷經3個月重建，希望透過活動，讓國內外民眾知道北門已重建，歡迎大家來旅遊。

小提琴家康妮媚演奏。(記者劉婉君攝)

透明明信片「鹽續幸福。(記者劉婉君攝)

許多民眾守候在鹽田邊等候送夕陽。(記者劉婉君攝)

滿滿在地食材的海鮮粥吸引民眾大排長龍。(記者劉婉君攝)

