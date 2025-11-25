台南井仔腳瓦盤鹽田集章抽 iphone

為吸引民眾從事國民旅遊，台南井仔腳瓦盤鹽田配合北門王爺藝饗節推出集章活動，集滿六宮印章可抽黃金及iPhone 17。（觀光署提供）

記者傅希堯／台北報導

觀光署二十五日指出，為鼓勵民眾從事國旅，包括國立自然科學博物館都將推出免費入園優惠，而台南井仔腳瓦盤鹽田也配合北門王爺藝饗節推出集章活動，集滿六宮印章可抽黃金及iPhone 17。

觀光署表示，為鼓勵民眾從事國旅，多處觀光亮點場域推出免費入園等優惠，以吸引民眾走訪景點、活絡地方產業，國立自然科學博物館一一五年全年每週五下午二時至五時展示場開放免費參觀；國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區十二月限定優惠，於每週五、六、日及週一宜蘭縣民持證免費入園。

觀光署指出，在特色活動方面，台南井仔腳瓦盤鹽田配合北門王爺藝饗節辦理集章活動，集滿六宮印章可抽黃金及iPhone 17等好禮；阿里山林業暨鐵道園區祭出周邊六個鄉鎮消費滿四九九元即可參加抽獎，有機會獲得價值一萬六千元遊程；七美嶼則結合冬遊澎湖活動，提供五百元消費券與刮刮樂活動，並開放免費參觀澎湖十大文化場館，及澎湖好行三條郵輪式公車免費搭乘。

觀光署表示，另有多處觀光亮點亦規劃社群互動及體驗活動，包括與往二延平步道指標，及台灣好行特色公車亭合影打卡就可兌換限量咖啡掛耳包；金門陳景蘭洋樓出示打卡截圖可享咖啡折價；六堆客家文化園區、武陵農場祭、曾文水庫漂流木提琴村、日月潭月牙灣等也推出遊程優惠，吸引民眾探索觀光亮點的魅力。