台南井仔腳瓦盤鹽田12/31送夕陽音樂會 限定透卡明信片、祈福鹽袋DIY、交通資訊一次看！

為迎接嶄新的 2026 年，交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處114年12月31日將在北門井仔腳瓦盤鹽田，舉辦「2025–2026 雲嘉南濱海｜鹽續幸福．送夕陽音樂會」，在年末最溫柔的傍晚時刻，以音樂、美食、祈福與祝福，為2025畫下美好句點。

鹽續幸福·送夕陽音樂會資訊重點一次看

送別2025的最後一道夕陽，迎向2026的幸福開始，年末最溫柔的一天，用音樂、祈福與滿滿祝福，和2025好好說再見！️

◆時間：114年12月31日14:30～18:00

◆地點：井仔腳瓦盤鹽田

◆活動內容：

15:30～16:00方順吉演唱、黃文龍老師薩克斯風演奏

17:00～17:10一起說聲 Goodbye 2025

17:10～17:40康妮媚小提琴演奏

18:00 興安宮祈福敲鐘，迎接 2026 的第一份祝福

◆更多資訊：「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁

◆當日限定體驗：

◎免費兌換透明明信片：

現場設有臨時郵局，可直接現場寄出，專屬當日郵戳

活動限定透卡明信片，夕陽映在字裡行間，收藏或寄送都超有紀念價值

◎祈福鹽袋吊飾免費DIY：限量100位，完成指定任務即可得免費體驗卷（限當日使用）

◎熱騰騰海鮮粥免費發送：在地限定美食（數量有限），為響應環保，請自備環保餐具（自備餐具贈送小禮物）

◎興安宮祈福敲鐘：參與即可獲得鹽王爺餅乾、馬年吊飾鑰匙圈、發財金等禮品

鹽續幸福·送夕陽音樂會（圖片來源：雲嘉南濱海國家風景區管理處）

井仔腳瓦盤鹽田音樂演出

井仔腳瓦盤鹽田是雲嘉南濱海極具重要的文化地景，12月31日即將推出「鹽續幸福．送夕陽音樂會」，透過鹽田夕照的自然景觀，搭配音樂演出與祈福儀式，營造溫馨且富有儀式感的年末體驗，活動特別邀請藝人方順吉與黃文龍老師帶來深情動人的歌唱及薩克斯風演奏，以及康妮媚觸動人心的小提琴演出，用柔和旋律度過午後時光，讓音樂與鹽田夕陽交織出獨特的跨年記憶，一同來到最古老的瓦盤鹽田遺址，歡送2025最後一道夕陽、迎接嶄新的2026年。

台南井仔腳瓦盤鹽田（圖片來源：Getty Creative）

祈福鹽袋吊飾DIY

除音樂演出外，現場亦規劃多項結合地方文化互動的體驗活動，包括祈福鹽袋吊飾DIY，只要完成任務就能親手將充滿祝福的吊飾帶回家，限量100份，換完為止；活動也準備以在食材烹煮的熱騰騰海鮮粥（免費發送，數量有限），嚐雲嘉南濱海的在地滋味，為響應環保理念，鼓勵自備環保餐具，凡自備餐具者，現場還可兌換平安鹽袋，親手將井仔腳鹽田的鹽裝進鹽袋保平安。

鹽續幸福明信片

井仔腳瓦盤鹽田交通資訊

因應送夕陽音樂會活動，12月31日下午14:00至18:00藍2公車將不行駛進泰安宮及興安宮站點。自行開車的朋友請依交管人員指示路線行駛及停放車輛。

◆大眾運輸：

新營火車站轉乘【台灣好行西濱快線61路】(新營客運)，在「泰安宮(井仔腳鹽田)」站下車，步行約3～5分鐘

新營火車站搭棕1或棕5公車至「南鯤鯓代天府」站，再轉藍2線至「井仔腳」

台南火車站搭乘【大台南公車藍幹線】(往佳里)，到佳里站下車

台南火車站轉乘【大台南公車藍2支線】(往北門/南鯤鯓)，至「泰安宮」站或「井仔腳」站下車步行即可

◆自行開車：

國道一號 (南下)：下新營交流道，接84快速道路轉台17線，往北門方向即可抵達。

國道一號 (北上)：下麻豆交流道，走縣176轉台17線，或走縣171轉縣174再接台17線。

