台南亞太主球場 明年1月測試賽

為讓明年中華職棒賽事能順利在台南市亞太棒球訓練中心成棒主球場舉行，中華職棒聯盟賽務人員12月3日二次會勘後，指出球場一、三壘球員休息區的護欄太低及全壘打牆標線不明等2項問題，台南市體育局預計提前於12月20日前完工，並已通知職棒聯盟再會勘確認，並請中職安排測試賽，因目前正值職棒球員休養期，預計最快在職棒隊啟動春訓後，1月中旬安排測試賽。

體育局長陳良乾表示，職棒聯盟會長蔡其昌12月3日率賽務人員二度會勘亞太棒球訓練中心成棒主球場後，提出一、三壘球員休息室出入口的護欄太低，須加裝可開關護墊或護網，避免球員接捕界外飛球時，跌入休息區受傷；另一項待改善處是外野投手練習區牛棚全壘打牆與中央全壘打牆標線不夠明顯，可能影響全壘打判定。

這2項場地缺失已進行修繕，預計12月20日前完成。陳良乾指出，改善工程比預計12月底完成提前10天，體育局已和職棒聯盟聯絡，希望盡早安排測試賽，以利後續提供給國內或韓國職棒隊春訓及熱身賽租借使用。

而原本統一獅隊主場的台南市立棒球場在7月丹娜絲颱風時，包括看台屋頂等設施被強風吹垮尚未完成整修，統一獅計畫明年向台南市政府租用亞太成棒主球場，做為統一獅主場，也是許多球迷所引頸期盼。

職棒聯盟回覆測試賽最好由職棒二軍以上的球員進行，賽事強度才會符合職棒需要。日前冬季聯盟比賽才結束，選手剛放假休息不久，處於「關機」狀況，要「開機」也要等到明年1月，球員啟動自主訓練及各職棒球隊春訓開始後，才能舉行測試賽。

陳良乾表示，依照這個時程，測試賽最快會在明年1月中旬舉行，待通過測試賽，亞太成棒主球場設施獲職棒聯盟認證，由體育局提供租借，職棒球隊春訓及熱身賽、3月底職棒賽事等，就能在亞太成棒主球場開打。