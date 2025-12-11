台南亞太球場加速職棒認證 預計12月完成改善
（中央社記者楊思瑞台南11日電）中華職棒聯盟會長蔡其昌今天被問起新球季場地安排時表示，台南亞太棒球場預估明年1月可辦測試賽，台南市體育局指出，聯盟第2次會勘後提出2項應改善建議，預計12月完成。
台南市政府體育局告訴中央社記者，體育局自亞太國際棒球訓練中心成棒主球場今年1月申報竣工以來，持續與中華職棒聯盟保持密切聯繫，並發函由聯盟協助進行場地認證，中職聯盟派員實地勘查後提出具體改善建議，市府於10月中完成採購作業，全力趕辦工程完成。
台南市體育局指出，中職聯盟於3日第2次會勘後，提出一、三壘休息室出入口加裝可開關護墊或護網，避免球員接捕界外飛球跌入受傷；以及外野牛棚全壘打牆與中央全壘打牆標線明顯劃分，以利是否全壘打之判別。
體育局指出，預計12月底前可完成這兩項改善措施，之後預計會由中職聯盟安排球員進行測試賽，並針對球員反映需要改善處，再進行細部改善，至於測試賽舉辦時間則由聯盟決定。（編輯：龍柏安）1141211
