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即時中心／林韋慈報導

今（2026）年3月29日台南亞太棒球場開幕戰賽後，一名蔣姓男子在表演期間趴在欄杆上，遭工讀生蔡男勸阻後竟心生不滿，當場以台語怒罵「你是在X北喔」，隨即揮手賞了蔡男一記耳光，引發社會議論。後續台南地檢署也依傷害罪及公然侮辱罪將蔣男提起公訴，近日判決出爐，蔣男遭判處有期徒刑三個月，可易科罰金9萬元。

棒球場開幕戰耳光事件 蔣男判有期徒刑3月可易科罰金（9萬元）

3月29日台南亞太棒球場開幕戰賽後，一名蔣姓男子在表演期間趴在欄杆上，遭工讀生蔡男勸阻後竟心生不滿，當場以台語怒罵「你是在X北喔」，隨即揮手賞了蔡男一記耳光，引發社會強烈譴責。事件發生後，蔣男任職的幸福家不動產立即將其開除，隔日由總經理李應吉率領副總蔡孟諺及法務主任連昱程召開記者會，公開向社會大眾鞠躬道歉。

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台南地檢署歷經一個月調查後偵結，依傷害罪及公然侮辱罪將蔣男提起公訴。近日刑事判決出爐，蔣男遭判處有期徒刑3月，可易科罰金（約9萬元）。原告蔡男另提起刑事附帶民事賠償。

法院：行為乖張暴戾 但坦承犯行且有未成年子女

起訴書指出，3月29日晚間7時30分許，蔣男與蔡男在成棒主球場3樓三壘側電梯前發生爭執。蔣男不滿遭勸阻，竟以右手揮打蔡男左臉頰，導致蔡男左臉挫傷、頭暈及左口腔黏膜擦傷。蔡男隨後前往安南醫院驗傷並報案。

偵查期間，蔣男坦承犯行。檢方調閱現場監視器畫面、民眾提供的手機錄影，以及醫院診斷證明書後認定，蔣男的行為已構成傷害罪與公然侮辱罪。台南地方法院指出，被告在準備程序中已坦承犯行，審理時也自白犯行。被告僅因遭勸阻這種小事，就對工讀生出言辱罵並出手揮打臉部，顯然欠缺情緒管理能力，行為乖張暴戾，不僅傷害被害人，也影響在場民眾對社會治安的信賴，應予非難。

不過法院也考量被告犯後坦承犯行，並曾請求與被害人和解，雖因被害人不願意而未能達成賠償；同時衡酌其有暴力犯罪前科、被害人傷勢輕重、犯罪動機、智識程度、家庭狀況（育有兩名分未成年子女需扶養），以及目前正在接受心理諮商等一切情狀，最終量處有期徒刑3月，並准易科罰金。

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原文出處：快新聞／台南亞太球場打工讀生！刑事判決出爐 一巴掌得賠「這價碼」

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