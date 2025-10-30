台南交通事故身亡率顯著下降 黃偉哲：對的改革路繼續走

台南市交通安全傷亡人數有顯著下降。圖非當事路段。（示意圖／劉耿豪攝）

台南市長黃偉哲今（30）日表示，2025年前三季台南市車禍傷亡人數逐步下降，其中最為慘重的A1（車禍當下或車禍發生24小時內有人身亡）事故身亡人數較2024年同期減少21人，降幅接近一半，成效明顯，會繼續走在對的交安改革路上。

根據交通部「道安總動員」平台數據，2025年1至7月交通事故中，全台整體身亡人數較2024年同期下降大約一成，但細看行人身亡人數卻反倒增了3％，又以行人違規穿越馬路為最大宗。

台南市長黃偉哲（圖）肯定台南市交通安全改革成果。（圖／方萬民攝）

而黃偉哲近日則召開10月份道安會報，聚焦台南市交通改革成果。官員指出，2025年7至9月台南市車禍傷亡人數明顯下降，其中A1類身亡事故較2024年同期減少21人，降幅來到42％，而1至8月台南市因車禍受傷人數也減少476人，比起去年同期小幅降了1.6％。

交通局長王銘德說，南市府道路與交通工程優化穩定推動中，直到9月底已完成行人安全設施優化258處，像是增設行人專用號誌、標線型人行道、綠底行穿線及庇護島等，都是市府優化的標的。此外，也改善了非號誌化路口47處、易肇事路段8處及校園周邊環境46處，預計2025年底前全面優化完成，有望降低交通衝突風險，保障學童與行人安全。

王銘德續指，交通局也與市府教育局合作推動交通安全課程與教師研習，並透過「路老師」及樂齡中心舉辦160場銀髮族安全宣導活動，讓交安知識不漏接。此外還在台南不少校園與社區推動「府城有禮人本交通新文化」劇場，搭配夜市互動、交通特派員與著色比賽等活動，希望深化安全觀念。

交通安全改革獲各界重視，2024年總統大選前執政黨不少政治人物也對此冒雨上街遊行。（圖／黃耀徵攝）

黃偉哲重申，台南市前三季交通安全防制作為逐漸展現成果，可見交通安全策略方向正確。未來市府從工程優化、全齡教育到精準執法，將全方位推動交通安全工作，也會透過「道路交通安全多元提升計畫」33項具體措施，持續檢討事故熱區、推廣人本交通理念，打造更安全、安心的道路環境。

