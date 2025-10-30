台南交通事故身亡率顯著下降 黃偉哲：對的改革路繼續走
台南市長黃偉哲今（30）日表示，2025年前三季台南市車禍傷亡人數逐步下降，其中最為慘重的A1（車禍當下或車禍發生24小時內有人身亡）事故身亡人數較2024年同期減少21人，降幅接近一半，成效明顯，會繼續走在對的交安改革路上。
根據交通部「道安總動員」平台數據，2025年1至7月交通事故中，全台整體身亡人數較2024年同期下降大約一成，但細看行人身亡人數卻反倒增了3％，又以行人違規穿越馬路為最大宗。
而黃偉哲近日則召開10月份道安會報，聚焦台南市交通改革成果。官員指出，2025年7至9月台南市車禍傷亡人數明顯下降，其中A1類身亡事故較2024年同期減少21人，降幅來到42％，而1至8月台南市因車禍受傷人數也減少476人，比起去年同期小幅降了1.6％。
交通局長王銘德說，南市府道路與交通工程優化穩定推動中，直到9月底已完成行人安全設施優化258處，像是增設行人專用號誌、標線型人行道、綠底行穿線及庇護島等，都是市府優化的標的。此外，也改善了非號誌化路口47處、易肇事路段8處及校園周邊環境46處，預計2025年底前全面優化完成，有望降低交通衝突風險，保障學童與行人安全。
王銘德續指，交通局也與市府教育局合作推動交通安全課程與教師研習，並透過「路老師」及樂齡中心舉辦160場銀髮族安全宣導活動，讓交安知識不漏接。此外還在台南不少校園與社區推動「府城有禮人本交通新文化」劇場，搭配夜市互動、交通特派員與著色比賽等活動，希望深化安全觀念。
黃偉哲重申，台南市前三季交通安全防制作為逐漸展現成果，可見交通安全策略方向正確。未來市府從工程優化、全齡教育到精準執法，將全方位推動交通安全工作，也會透過「道路交通安全多元提升計畫」33項具體措施，持續檢討事故熱區、推廣人本交通理念，打造更安全、安心的道路環境。
看更多 CTWANT 文章
粿粿爆婚內出軌王子 廣告小妹點出3大關鍵：沒事不要太早踏入婚姻
王子偷吃粿粿！品牌方再揭黑歷史「沒職業道德」：感情世界跟工作態度一樣
多條線索暗指粿粿「毫不尊重老公」 徵信社發聲掛保證：絕對可支持范姜
其他人也在看
59歲坣娜胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
晏柔中早知粿粿出軌王子？范姜彥豐衝她IG留言：重要的朋友
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，許多人質疑美國行友人是否幫忙隱瞞，不過范姜彥豐昨日晚間到晏柔中IG留言，強調晏柔中夫妻倆是在他低潮時「陪伴他重要的朋友」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
范姜彥豐不要看！王子越線互動又被挖 猛虧粿粿「都在做人」
范姜彥豐昨（29）日發文怒控結婚3年的老婆粿粿出軌，對象是好友王子（邱勝翊），網友則紛紛當起柯南辦案，猛挖兩人社群平台釐清時間線，發現不少曖昧互動、文字，一切似乎早就有跡可循。其中一篇去年底的貼文，王子狂虧粿粿「都在做人」，更是掀起廣大網友議論。三立新聞網 setn.com ・ 49 分鐘前
坣娜罹「癌王」胰臟癌病逝 醫師示警這三類食物少碰：易誘發
歌手坣娜昨日（10/29）傳出病逝，享年59歲，具知情人士指出，坣娜生前飽受重大車禍後遺症和紅斑性狼瘡所苦，不過最終是因胰臟癌辭世。胰臟癌有「癌王」之稱，其惡性度高，令人聞之色變，胃腸肝膽科醫師錢政弘過去也曾在臉書發文提醒，愛吃「甜食、高油、精緻澱粉」3類食物，是胰臟癌高危險族群。太報 ・ 1 小時前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 6 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 17 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 22 小時前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 18 小時前
很多人不知道！「1飲品」是粒線體毒物 醫示警：喝多腎會壞
若想維持腎臟的健康，其實最重要的關鍵在於細胞中的「粒線體」，腎臟科醫師洪永祥表示，粒線體是生命的「發電廠」，一旦它出問題，腎臟就會「缺電」，進而出現損傷。對此，他列出會破壞粒線體，導致器官缺能量的4大因素，以及保護粒線體的方法，其中很多人都愛喝的「含糖飲料」，對粒線體來說是毒物，一定要少喝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子拿「綠帽」在范姜彥豐頭頂合照 網朝聖：好扯
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，消息曝光後引發熱議，有網友發現，3年前的照片，王子竟巧合地在范姜彥豐頭上拿「綠帽」合照。中天新聞網 ・ 2 小時前
6小時死鬥道奇奪勝！大谷翔平開心衝本壘「日本連線」成亮點
世界大賽第3戰，道奇今（28）日在延長賽18局下靠Freddie Freeman轟出再見全壘打，以6比5擊敗藍鳥，系列賽2比1領先。隨著球飛出牆，大谷翔平興奮衝向本壘慶祝，佐佐木朗希與山本由伸也一同歡呼，日籍選手與翻譯組成「日本連線」開心跳躍慶祝勝利，成為賽後社群熱議焦點。鏡報 ・ 1 天前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她造咖 ・ 19 小時前
「替她求情」不忍了！范姜彥豐突發「黑底白字文」 吐21字再發聲
藝人粿粿曾擔任過啦啦隊的成員，在綜藝節目《全明星運動會》中擔任紅隊的經理因而展開知名度，2022年和模特兒范姜彥豐結婚，豈料今年開始爆出婚變，沒想到范姜控訴粿粿婚內出軌王子，王子也發聲道歉。今（30）日上午范姜彥豐PO出最新限時動態指出，「『家人』是無辜的，也請別開『家人』的玩笑了。」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
李麗芬悼「臭坣娜」：少了一個可以嫉妒的對象
59歲美聲天后坣娜本月16日因胰臟癌病逝，低調的她生前要求家人不要對外公開消息，安靜優雅地走完人生最後一程，消息傳開，不少藝人都發文哀悼；唱紅〈得意的笑〉、〈愛江山更愛美人〉的另一位女歌手李麗芬忍不住發文抱怨坣娜悄悄離世，說：「臭坣娜，我才驚覺，我少了一個可以嫉妒的對象」。中時新聞網 ・ 2 小時前
住頂樓不怕吵就怕漏「次頂、次次頂更好」？他2種都住過老實說：半夜4點按門鈴按到尷尬…滿分還是它
以前為了追求景觀好，不少人會選擇住「頂樓」，現在則是改去選所謂的「次頂」。有網友好奇問，次頂這個說法好幾年了，「次頂和頂樓完全不同，次頂樓上有住人而頂樓沒有，如果次頂是優選，那次頂和次次頂、次次次頂、次次次次頂不都一樣嗎」？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
2028不一定推盧秀燕？鄭麗文：還有這兩人
[NOWnews今日新聞]國民黨準黨主席鄭麗文即將上任，面對2028大選，過去多人都認為台中市長盧秀燕是最強母雞，不過鄭麗文卻說，「恐怕不只一位」，引發議論。鄭麗文接受《ETtoday新聞雲》專訪時表...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
范姜彥豐公審粿粿、王子！律師嘆「討不到好處」驚：到底提了什麼條件？
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就有律師坦言，這是一個玉石俱焚的策略，「公審在法律上是討不到任何好處的」，也好奇為何粿粿、王子竟然寧願被爆料，也不願意答應范姜彥豐的條件。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前