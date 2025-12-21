台南交通助理員擬恢復開單 抓併排停車等3類違停

穿著橘色背心，穿梭在台南的街頭小巷內，對違停的車輛開罰單，台南市聘請的交通助理員，主要就是協助警力吃緊時的勤務。而先前2個月，開出8000多張罰單，部分議員指稱造成民怨，市府先暫緩開單，重新檢討執法規範。

但近期也傳出，要恢復較無爭議的3項重大違規，像是併排停車、停在人行道、停在路口10公尺紅線內，研擬恢復開單取締。

台南市交通警察大隊副大隊長劉文棋表示，「因應市民期待，並回應外界關切，現階段已檢討調整違停稽查項目，聚焦併排停車、路口及人行道違停等3項高風險違規，並於重點路段執行。」

交通助理員表示，「我們還是協助別的工作，譬如說護童、交通整理或交通疏導，一般是以上級命令為主，以後他就是工作安排我們，時段性的出去開單，我們還是以開單為主 。」

台南市議會臨時會，聯審明（2026）年度預算110多萬元，審議通過，代表交通助理員的確存在必要。

但外界質疑，交通助理員過去僅受訓2個月，即投入第一線，專業素質是否足夠、執法界線是否清楚，民團及民代就認為，罰單「怎麼開、如何更精準」，而不是「不能開」才是重點。

民進黨台南市議員林依婷表示，「3個重大違規，不僅他們為了自己方便，其實也會造成人命的傷害，把它檢討過後，能夠盡速的實行，第一我們守住預算，第二我們針對助理員未來勤務，我們也去進行檢討與改善。」

台南市人本交通促進協會理事長林詠軒認為，「他們其實是有經過1個月的專業訓練，以及1個月的上路實習，我認為這些時間已經足夠，他們學習到所有的違停樣態，如何取締、如何判斷。」

警方說，以有配置交助員的市區、6個警分局轄區，8至9月死傷事故3229件，較去（2024）年同期減少61件、降幅1.9%，也看出初步成效。

目前由6警分局先盤點轄內易發生違停、且易導致交通事故路段的熱點區域，完成正面表列，呈報市長，並向議會說明再執行。至於像是公車站牌前後10公尺、消防栓周邊違規停車等態樣，未來也將討論是否恢復開單取締。