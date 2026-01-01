台南交通助理員開單 今重出江湖

新的一年開始，台南市民需看緊荷包，因為停開罰單1個多月的台南市交通助理員將重出江湖！市府警察局表示，從2日起將針對3項高風險案件，包括併排停車、路口10公尺內及人行道違停，恢復交通助理員開單。鑑於開單勤務可騎機車出門，有交通助理員開心說，「終於不用站路口好幾個小時了」。

台南市交通助理員制度去年開辦後，首月罰單高達5000張，引發輿論譁然，不少議員接到大批民眾反彈抨擊，在強大的社會壓力下，市長黃偉哲11月10日要求重新檢討制度，暫停開單，交通助理員的開單勤務也因此暫停1個多月。

這段期間，台南市17位交通助理員（原編制18人，開除1人）改以交通整理、護童與交通宣導為主，每天上班常需站路口好幾個小時，導致1人辭職另謀出路，目前全市只剩16人。

市議會去年底同意通過交通助理員的薪水預算，但也要求限縮開單條件，主要針對併排停車、路口10公尺內及人行道違停等重大違停案件為主。

交通警察大隊經過1個多月研議，決定2日重啟交通助理員開單，但每天開單時間從6小時降到2小時，且主要針對3項重大違停案件，其餘違停案件交由員警負責。

部分交通助理員獲知重啟原本勤務感到開心，不是因為可以開單，而是終於不用每天一直站路口，能改以騎車出門巡視，較為輕鬆。不過，也有助理員憂心，一旦開罰到議員、民代親戚，可能年底又要面臨杯葛預算審查的壓力。

市警局表示，新制度適度調整交通助理員勤務時數，除每日執行重大違停舉發外，仍會協辦通學步道疏導、交通疏導、交通安全宣導及其他輔助性勤務，還將定期召回交通助理員辦理教育訓練，確保勤務執行一致性及法規認知正確。