台南交通助理員2日起恢復開單 限違停等3項
（中央社記者張榮祥台南1日電）台南市政府警察局去年5月啟用交通助理員，一度由於取締違規停車開單惹議，11月暫停開單勤務；警察局今天說，明天起恢復取締開單，但僅限併排停車、路口10公尺及人行道違停。
警察局告訴中央社記者，交通助理員明天起恢復在東區、中西區、南區、北區、安平區與安南區取締違停開單勤務，汽、機車駕駛一旦被告發，將遭罰新台幣600元到3000元。
警察局交通警察大隊說，16名交通助理員去年5月起執勤，8月起開單，8月開出約5000張告發單，9、10月分別約2000張到3000張，引發爭議，市府11月指示暫停開單勤務。
台南市長黃偉哲去年11月在台南市議會答詢時表示，交通助理員設置初衷在於改善交通及提升安全，本意良善，將重新檢視勤務內容，讓台南交通朝更安全有序方向邁進；議會去年12月通過交通助理員預算，警察局決定恢復開單勤務，但取締項目僅3項。（編輯：李明宗）1150101
