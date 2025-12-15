台南交通局專案獲第8屆政府服務獎肯定 (圖)

[Newtalk新聞] 朝野政黨圍繞《財政收支劃分法》修正案再次嚴重對立，行政院長卓榮泰針對立法院的修法提出覆議，但遭立法院否決後，傳出總統府、行政院已決定朝「政院不副署、法律不公布」方式處理。國民黨立法院黨團今（15日）召開記者會，抨擊總統賴清德、行政院長卓榮泰以違反並曲解《憲法》，呼籲賴清德，不要把當台南市長那一套不進議場癱瘓議會的戲碼搬到國會，請看看韓國前總統尹錫悅的前車之鑑，請回歸《憲法》、尊重民意。 國民黨團書記長羅智強表示，總統公布的法令，行政院長不副署，這是打臉總統，難道賴清德跟卓榮泰有仇？且依據《憲法》規定，行政院向立法院負責，《憲法》第72條規定「立法院法律案通過後，移送總統及行政院，總統應於收到後十日內公布之」，這是《憲法》義務，難道賴清德看不懂中文？「應」的意思是必須做，沒有不公布的選擇權。 羅智強再指，按照《中華民國憲法增修條文》第3條規定，行政院長對立法院三讀通過法律案可以提出覆議，覆議否決後「應」接受，同樣沒有選擇「抗議」或「不執行」立法院通過法律的憲政權力；他要提醒賴清德總統，不要把當台南市長那一套不進議場癱瘓議會的戲碼，搬到國會如法炮製。 國民黨立委吳宗

