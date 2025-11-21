台南交通標線落後遲未改善 民代籲建立全市一致的「標線號誌作業要點」





台南市各行政區交通號誌與道路標線長期以來因缺乏作業標準，導致同類型路況在不同區域呈現不同的標示方式，讓駕駛容易混淆無所適從。市議員朱正軒21日就此提出質詢，抨擊交通局長期怠慢執行，迄今未提出明確進度，籲請市府應加速建立全市一致的「標線號誌作業要點」並規劃「交通工程大隊」。

朱正軒表示，標線與號誌是交通管理最基本的語言，但台南多年來卻因缺乏統一標準，各區呈現「各做各的」亂象，導致駕駛在不同區域面對不同規則，不僅困惑，也增加事故風險。

朱正軒指出，交通標線與號誌是維持行車秩序的基礎設施，應隨市區道路使用需求同步更新。以中華路寶雅前施工路段為例，因水利工程壓縮成單一車道後，路口卻未同步補繪車道導引線或管制多餘車道，造成排隊的駕駛久等，而插隊的駕駛反而能快速通過，讓交通回到原始社會弱肉強食而脫離禮讓與秩序。朱正軒說，改善方式其實不複雜，只要在施工前完善交通維持計畫，增補重繪標線或更新號誌等，即能提升通行效率並減少爭議。

朱正軒也以台中的道路設計為例指出，大多路段會在進入車道前提前劃設車道行進方向，讓駕駛提早辨識是否為左轉、直行或右轉車道，可避免臨時變換車道造成壅塞，值得台南借鏡。

針對市區交通流量與道路現況，朱正軒建議交通局應全面盤點並檢視市區道路標線的清晰度，確保路口導引線劃設，並檢討車道終止點過於接近路口，反而造成不同車種在路口前匯流的亂象，以及劃設左轉延長車道及路口停止線後的機車停等區等配置，以更系統性的方式提升道路可讀性及行車效率。

































































































朱正軒表示，統一標線標準以及提前規劃路口導引，都是低成本且能立即改善交通效率而讓民眾有感的作法，台南的交通規劃不能再停留在舊思維，應導入更進步的道路管理概念，呼籲交通局心態歸零、作法突破既有框架，以整體性角度檢視交通設計，提供市民更清楚、更有效率也更安全的用路環境。

