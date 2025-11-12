台南交通死亡事故機車、高齡最多

台南交通死亡率上半年偏高，透過各項改善方案逐步下降，仍以機車和高齡族事故比例最高。（交通局提供）

記者林雪娟∕台南報導

交通部公布今年一至八月全國交通事故統計，台南市雖因上半年死亡事故相對嚴峻受關注，然經道安團隊積極防制，逐步受到成效。交通局分析，仍以機車和高齡兩類族事故比例最高，會結合中央與地方資源，強化人本交通理念與用路安全文化，讓台南成為更友善、更安心的友善城市。

根據統計，今年七月至十一月十二日南市Ａ１類死亡人數，較去年同期減少二十人，降幅達三成一，另觀察今年一至八月交通事故三十日內死亡人數，自五月起，已連續四個月呈現下降趨勢，顯示防制策略已逐漸發揮穩定效果。

交通局表示，根據今年一至十月Ａ１交通事故死亡類型來看，以機車事故占最大主因，高達七成、事故年齡以六十五歲以上高齡者最高，約四成，顯示高齡與機車兩類族群仍為南市交通風險的主要來源。肇事原因仍以恍神、緊張、心不在焉等分心駕駛最為常見，另事故時段集中於上午八至十時與晚間八至十時。

面對高齡者事故比例偏高現象。市府透過社政及教育體系，攜手推動高齡行人安全宣導與模擬體驗宣導活動，並在社區據點導入樂齡交通安全意識，協助長者熟悉路口用路環境判斷力與安全意識。機車族群方面，針對通勤與學區路段，持續優化交通工程設施與號誌時制調整，透過人本交通教育系列教育宣導活動，強化學童及年輕族群用路風險與防禦駕駛觀念。執法面向，警察局推動順安專案，針對路口未停讓行人、超速、酒駕與闖紅燈等違規行為加強取締，持續運用科技執法設備精準執法。

面對今年上半年死亡事故偏高情形，市府已立即加強熱區巡查、規劃順安專案與精準執法，優化高風險路口設計，深耕交安教育，擴大校園、社區及高齡族群宣導深度。