台南交通死亡事故機車、高齡最多
記者林雪娟∕台南報導
交通部公布今年一至八月全國交通事故統計，台南市雖因上半年死亡事故相對嚴峻受關注，然經道安團隊積極防制，逐步受到成效。交通局分析，仍以機車和高齡兩類族事故比例最高，會結合中央與地方資源，強化人本交通理念與用路安全文化，讓台南成為更友善、更安心的友善城市。
根據統計，今年七月至十一月十二日南市Ａ１類死亡人數，較去年同期減少二十人，降幅達三成一，另觀察今年一至八月交通事故三十日內死亡人數，自五月起，已連續四個月呈現下降趨勢，顯示防制策略已逐漸發揮穩定效果。
交通局表示，根據今年一至十月Ａ１交通事故死亡類型來看，以機車事故占最大主因，高達七成、事故年齡以六十五歲以上高齡者最高，約四成，顯示高齡與機車兩類族群仍為南市交通風險的主要來源。肇事原因仍以恍神、緊張、心不在焉等分心駕駛最為常見，另事故時段集中於上午八至十時與晚間八至十時。
面對高齡者事故比例偏高現象。市府透過社政及教育體系，攜手推動高齡行人安全宣導與模擬體驗宣導活動，並在社區據點導入樂齡交通安全意識，協助長者熟悉路口用路環境判斷力與安全意識。機車族群方面，針對通勤與學區路段，持續優化交通工程設施與號誌時制調整，透過人本交通教育系列教育宣導活動，強化學童及年輕族群用路風險與防禦駕駛觀念。執法面向，警察局推動順安專案，針對路口未停讓行人、超速、酒駕與闖紅燈等違規行為加強取締，持續運用科技執法設備精準執法。
面對今年上半年死亡事故偏高情形，市府已立即加強熱區巡查、規劃順安專案與精準執法，優化高風險路口設計，深耕交安教育，擴大校園、社區及高齡族群宣導深度。
其他人也在看
桃園虎頭山公園傳詭異命案 男子陳屍電塔嚇壞晨運民眾
桃園市虎頭山風景區今日（11/12）上午傳出詭異命案，有晨起運動民眾發現一名男子陳屍在電塔上，經查已明顯死亡多時。警方獲報到場後立即拉起封鎖線調查，詳細死因仍待釐清。太報 ・ 23 小時前
吳亦凡驚傳獄中身亡！台商群組爆「家人失聯」網揭疑點
吳亦凡驚傳獄中身亡！台商群組爆「家人失聯」網揭疑點EBC東森娛樂 ・ 20 小時前
中網突爆「吳亦凡死訊」真相曝？導火線竟是神祕字母
娛樂中心／李汶臻報導韓團EXO前成員、加拿大籍男星吳亦凡過去在中國演藝圈紅極一時，2021年遭人指控涉嫌在酒店選妃、下藥誘姦未成年少女。他最終遭重判13年，並於隔（2022）年被捕入獄，至今被關近4年之久。近來有關他在中國獄中被關進小黑屋、疑似絕食身亡的傳聞四起，中國官方至今都未鬆口證實死訊。在吳亦凡生死成謎之際，就有中國網友開始好奇「吳亦凡死訊傳聞」的源頭，隨後就有人追出一切疑似源自3個神祕字母。民視 ・ 16 小時前
因「沒去洗腎」失聯…母急報警破門「驚見女兒倒家中亡」崩潰痛哭
台中市南屯區驚傳一起死亡案件。一名患有疾病的吳姓女子（43歲），昨（12）日本要去醫院洗腎，卻遲遲未見人影，其母親在醫院的告知下非常心急，緊急報警；警消和吳女母親前往吳女住處後，隨即破門而入，卻驚見吳女已倒臥家中，明顯死亡。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
1至8月交通事故奪1819命！台南死亡213人全國最高
台灣行人地獄的稱號聲名遠播，而交通部日前公布今年1到8月交通事故統計，事故總件數為262956件，死亡人數累計達1819人，其中台南市死亡213人，較去年同期增加31人，為全國最多。據交通部公布最新交台視新聞網 ・ 13 小時前
嘉義縣、市解除陸上警戒 13日正常上班上課
嘉義市政府、嘉義縣政府今晚同步宣布明（13）日上班上課，理由是依據中央氣象署發布的鳳凰颱風海上陸上17時30分警報暨19時風雨預測資訊，「未列入陸上警戒區域」，也就是嘉義地區已解除陸上警戒。中時新聞網 ・ 13 小時前
吳亦凡沒死出獄後「恐遭化學閹割！」每3個月補1針超恐怖 讓人生不如死
韓團EXO前成員、曾在中國演藝圈活躍的男星吳亦凡，2022年因性侵等罪名遭判13年有期徒刑，附加驅逐出境。吳亦凡近日被傳出於今年初在北京某監禁機構，因長期絕食暴斃身亡，然而無官方機構出面證實此一消息。有人曾提到吳亦凡若坐牢到45歲出獄，被中國驅逐出境，回到加拿大恐再接受「化學去勢（化學閹割）」的刑罰。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
岳父家吃飯遭魚刺卡喉！公務員上班後送醫亡 家屬「申請工傷」結果出爐
綜合陸媒報導，事件發生於2022年4月24日。楊男當天中午隨妻子回岳父母家用餐，進食草魚時被魚刺卡喉，隨後自行處理。下午上班後，他感覺喉嚨不適，前往鎮上診所就醫，醫師建議轉院治療。當日下午4時許，楊男在妻子陪同下抵達醫院，不料病情急速惡化，經搶救於晚上7時15分不治...CTWANT ・ 11 小時前
颱風鳳凰逼近 台南預防性撤離4區69人
（中央社記者張榮祥台南11日電）颱風鳳凰逼近，台南市災害應變中心今天一級開設，市府表示，目前已預防性撤離4區69人，37區各至少開設1處避難收容所。中央社 ・ 1 天前
人氣樂團飛機上「救她一命」！英勇過程全曝光 他自揭隱疾沒藥醫
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導理想混蛋月初首次攻上台北小巨蛋，完成首次台北小巨蛋萬人演唱會的他們，日前作客HitFm聯播網「OHYADJ」木木節目，暢聊演唱...FTNN新聞網 ・ 1 天前
希爾頓集團在台酒店＋1！亞洲首家Signia by Hilton酒店在台南2026年開幕
福泰飯店集團12日與希爾頓集團簽訂委託管理合約，並宣布攜手希爾頓集團打造「台南Signia by Hilton酒店」，預計2026年開幕營運，屆時將成為亞洲第一間Signia酒店。福泰飯店集團董事長廖炳燿表示，台南Signia by Hilton酒店將串聯文化古都休旅度假與科學園區商務市場，搶攻高端旅宿商機。中時財經即時 ・ 19 小時前
〈觸蝶古巴特〉手作體驗 八德榮家長輩展現巧思
【民眾新聞葉柏成新北報導】八德榮家為豐富長輩的生活，增添創意與樂趣，日前舉辦「蝶古巴特面紙盒手作活動」，由住民 […]民眾日報 ・ 11 小時前
台南新營報廢車輛廠區火警無人傷 (圖)
台南市新營區某處囤放報廢車輛廠區12日發生火警，火勢半小時內撲滅，無人傷亡。中央社 ・ 19 小時前
大灣排水破堤施工 加強警戒
記者黃文記∕台南報導 鳳凰颱風來襲，台南轄內各重要河川沿岸全面戒備，永康區國光五街跨…中華日報 ・ 12 小時前
屏東山區撤離近700人 東琉航線再停航
鳳凰颱風來襲，屏東縣府撤離近七百名山區村民；東琉航線因海象不佳，船公司宣佈今（十三）日再停航。依中央氣象署資料，昨日中午十一時許，颱風鳳凰中心位置在鵝鑾鼻的西方約一百四十公里處，預估傍晚從恆春半島登陸；屏東地區上午天氣晴朗，傍晚風力漸強。屏東縣災害應變中心為保護山區民眾安全，陸續進行預防性撤離，至昨日下午三時止，共撤離山區村民六百九十人，其中，佳冬鄉一人、春日鄉一百三十四人、來義鄉一百四十一人、三地門鄉七十四人、滿州鄉九十九人、霧臺鄉五十八人、泰武鄉一百八十三人；收容人數有三百二十八人。另外，受到颱風鳳凰影響，往返屏東離島小琉球船公司，十一日至十二日停航，因為海象持續不佳，且浪高達兩公尺，船公司宣佈今日再停航一天，十四日正常航行。 ...台灣新生報 ・ 13 小時前
鳳凰攪局! 台南極限鐵人賽延賽 主辦單位:史上首見
南部中心／鄭博暉 林俊明 台南市報導亞洲首場極限鐵人賽事在台南登場，卻遇上鳳凰颱風來攪局，原訂12號進行的自行車賽程因此順延一天，選手只能暫時在房間休息。來自加拿大的選手說沒遇過颱風，有點興奮，瓜地馬拉選手則說，天氣是無法預測的事，就好好休息，等13日再繼續上場比賽了。民視 ・ 15 小時前
前8月台南交通死亡最多 市府：加強熱區巡查執法
（中央社記者楊思瑞台南12日電）交通部今天公布今年前8月各縣市交通事故死亡人數，台南213人高居第1，台南市政府指出，高齡與機車兩類族群占事故最大主因，已加強熱區巡查及精準執法，並規劃模擬宣導體驗。中央社 ・ 15 小時前
吳亦凡死訊瘋傳！都美竹揭惡行喊「吳籤」 驚人現況曝
吳亦凡死訊瘋傳！都美竹揭惡行喊「吳籤」 驚人現況曝EBC東森娛樂 ・ 1 天前
潮牌叩關資本市場！HUMAN MADE不打折、零庫存，創下7成高毛利神話
日本潮流品牌HUMAN MADE，即將在11月27日於東京證交所的成長市場（Growth Market）上市。 《女裝日報》日本版分析，HUMAN MADE能在創立15年內，年營收達112億日圓，仰賴的不只是吸睛的潮設計，背後更有一套周密且理性的商業模式支撐。 54歲的創辦人NIGO（本名長尾智明）...商業周刊 ・ 1 天前
岡山深夜燒烤店推薦 鹽烤燒鳥配小酌 超愜意高雄宵夜聚餐新選擇
美食中心/綜合報導 高雄宵夜推薦室內冷氣聚餐新選擇 在高雄，宵夜聚餐不再需要在路邊吹風淋雨。新開幕的岡山燒烤店酒號烤場，以舒適的冷氣室內座位、平價串燒與生啤酒搭配，迅速成為在地人朋友聚會、小酌聊天的高 […]民生頭條 ・ 17 小時前