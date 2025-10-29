台南交通死亡率 下降4成2

交通安全有成，台南市第三季死亡率大幅下降四成，將持續檢討事故熱區健檢。

（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

台南打造更安全、安心的道路環境受到成效，根據統計，今年第三季台南車禍死傷人數明顯下降，死亡人數下降四成。道安會報指出，會持續追蹤各轄區事故熱區健檢，及推動人本交通及校園交安教育，落實人本交通理念。

根據統計，今年第三季ＡＩ類死亡事故較去年同期減少二十一人，降幅四成二，今年至八月事故受傷人數檢四七六人，下降百分之一點六。交通局說，顯示策略方向正確，市府相關單位將持續落實三十三項具體工作，打造更安全、安心的道路環境。

廣告 廣告

至今年九月，行人安全設施優化二五八處，包含行人專用號誌、行人專用時相、標線型人行道、綠底行穿線、行人庇護島、行穿線退縮等設施增設與優化；非號誌化路口優化四十七處、易肇事路段口八處、校園周邊道路環境優化四十六處，預計年底前全面收尾，改善交通衝突風險並確保學童與行人通行安全。

另，也推廣交通教育宣導，警方至九月底，取締路口不停讓行人二八九一件、非號誌路口未停車再開一四五四件、人行道違規停車五七六八九件、取締道路障礙二一五五件，均較前三年同期明顯增加，另結合重點時段與地區，針對高齡者事故熱區、通學路段加強宣導與取締。交通局強調，持續以強化工程、教育與執法三大面向進行，降低交通事故風險，全力守護市民用路安全。