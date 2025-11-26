台南交通死亡高「行人地獄」污名慘 陳以信提「每年增設人行道100公里」解決

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

爭取國民黨提名台南市長參選人前立法委員陳以信今（26）日提出「每年新增100公里人行道（含標線人行道）」的明確道安目標，強調要以最快速度改善台南的人行環境，徹底擺脫長期被貼上的「行人地獄」惡名。

陳以信指出，根據交通部最新統計，今年1至8月台南交通死亡人數高達213人，為全國最高，而行人友善度不足正是重大原因之一。台南的人行道普及率不僅在六都敬陪末座，甚至還低於全國平均。依據市府工務局資料，台南目前有人行道約966公里，無人行道長度達1,499公里，普及率僅39%，低於全國平均的44%。

相比之下，其他城市改善速度明顯較快。台北（含標線人行道）普及率已達80%，台中71%，高雄亦有55%。反觀台南，近五年人行道新增與改善總長度僅約47公里，平均一年僅增加9公里，落後情況十分明顯。

陳以信特別以桃園為例說明改善速度的重要性。桃園的人行道普及率在2020年僅39%，與台南目前狀況相仿；但在短短四年間，即大幅提升至53%，成效全國耀眼。更關鍵的是，桃園在改善人行環境後，交通死亡人數明顯下降，今年1至8月已是六都第二低，僅次於台北。

陳以信表示，若當選市長，他將以桃園速度看齊，推動每年新增 100 公里人行道（含標線人行道），四年合計達 400 公里，使台南人行道普及率提升至55%，與目前桃園水準看齊。他強調，此舉不僅能有效降低交通死傷人數，更能從根本改善台南長年詬病的交通安全結構問題。

陳以信也指出，全球研究均顯示，只要增設人行道，就能大幅降低行人事故風險；更重要的是，步行環境改善後，沿街商家營業額往往上升。台南老街區密集、觀光人潮旺盛，只要規劃完整的步行路網，將可有效延長遊客停留時間，帶動觀光經濟發展。陳以信強調，他的目標是讓台南從「行人地獄」轉身成「行人最友善的城市」，讓市民與遊客都能安心走在路上，重新建立台南的城市自信。

