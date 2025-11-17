台南交通罰單預算嚴重超收 議員痛批市府把市民當提款機





台南市政府交通罰單歲入預算編列5.3億，但每年罰單的實際收入竟達10億以上，顯然市民錢袋嚴重失血。再加上市府最近又新聘18位交通助理員，以開罰單來維護交通安全，終引發民怨四起。市議員盧崑福17日就此提出質詢，痛批市府不應該把市民當作提款機，並要求市府同意於市民申訴後可以取銷罰單。

市議員盧崑福說，依照預算法收支對列，歲入多少歲出就編多少，歲出不夠再舉債。如今罰單的實際收入已10億以上，為何預算仍編列5.3億這麼少?顯示市府是依照市府道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法來規避議會的監督。超收罰鍰1％歸中央國庫、63%歸市庫、24%歸交通局，只有12%讓警察局用來交通安全改善，是讓超收的預算無法可管?難怪台南市的科技執法從6支增到72支，應該都是拜罰單所賜。

盧崑福表示，一位交通警察要經過國家考試受訓實習養成才可以有公權力執勤開單，新聘的18名交通助理員只受訓2個月，就前後開了近萬張罰單，難免會引發軒然大波。試問交通助理員開罰單有法源依據嗎？身分適格嗎？這樣不是違規執法？他們所開的罰單有效嗎？他建議市府要讓市民於申訴後可以銷單。

盧崑福說，114年10月份交通部道路交通安全說明記者會指出，1月至7月的交通事故統計數據台南市死亡人數193人，較去年同期增加39人是增幅最多的縣市，8月份死亡人數依舊增加20人，仍是全台21縣市冠軍，證明推動交通助理員「積極」去舉發交通違規無濟於事。希望市府不要把開罰單當做交通安全萬靈丹，否則只是增加市民痛苦指數，無助於減少交通事故的發生。

