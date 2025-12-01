台南人快儲水了！2日上午9點起「18行政區」停水39hrs 影響範圍一次看

記者林昱孜／台南報導

台南18行政區將於2日上午9時許開始停水39小時。（圖／南市府提供）

台南人快儲水！自來水公司為穩定供水及強化供水韌性，將於2日進行「南化場至豐德配水池複線送水幹管工程計畫」銜接既有「左鎮至豐德送水幹管段」工程，台南市18行政區將自2日上午9時至12月3日24時，停水39小時，提醒民眾提早儲水因應，台南市政府觀光局也以通報旅宿業備戰。

台南18行政區大範圍停水，觀光局提醒旅宿業者提早儲水備戰。（圖／記者林昱孜攝影）

台南市觀光旅遊局指出，根據台灣自來水公司預估本次工程影響供水的區域包含永康區、安平區、東區、中西區、北區、玉井區、南化區、安定區、新化區、左鎮區、善化區、大內區、山上區、新市區、歸仁區、關廟區、龍崎區、仁德區等18個行政區，影響範圍甚大，籲請旅宿業於停水前6小時完成儲水，以避開用水尖峰。

停水區域一次看

永康區：崑山里、建國里、復興里、光復里、神洲里。

安平區：漁光里。

東區：東光里、後甲里、新東里、崇學里、大智里、富裕里、仁和里、泉南里、和平里、自強里、衛國里、東安里、虎尾里、忠孝里、莊敬里、小東里、圍下里、成大里、東門里、崇成里、東聖里、德光里、崇德里、東明里、崇誨里、文聖里、崇信里、南聖里、崇文里、崇善里、關聖里、德高里、龍山里、大學里、大同里、裕聖里、復興里、裕農里、中西里、富強里、崇明里（部分區域）、東智里（部分區域）。

北區：開元里、東興里、重興里、正覺里、公園里、中樓里、元寶里、合興里、長勝里、大興里、小北里、北華里、長興里、永祥里、北門里、大光里、仁愛里、振興里、力行里。

中西區：郡王里、赤嵌里、開山里、城隍里、小西門里、南門里、南美里、法華里、永華里。

玉井區：玉井里、層林里、三和里、玉田里、三埔里、中正里、豐里里、望明里、沙田里、竹圍里。

南化區：北寮里、北平里、玉山里、西埔里（部分區域）、中坑里（部分區域）。

新化區：知義里、羊林里、那拔里、大坑里、山脚里、礁坑里、東榮里、護國里。

左鎮區：全區。

善化區：昌隆里。

大內區：全區。

山上區：全區。

新市區：大社里（國3以東區域）、潭頂里（國3以東區域）。

龍崎區：大坪里、牛埔里、楠坑里、中坑里、石𥕢里、龍船里、土崎里、崎頂里。

關廟區：北勢里、山西里、松腳里、香洋里、新光里、布袋里、深坑里、花園里、下湖里、埤頭里、龜洞里、關廟里、新埔里、東勢里、五甲里。

歸仁區：看西里、許厝里、後市里、南保里、七甲里、八甲里、新厝里、南興里、大潭里、沙崙里、文化里、歸南里、辜厝里、歸仁里、六甲里、崙頂里、看東里、媽廟里、西埔里、大廟里、武東里。

仁德區：新田里、仁義里、仁德里、一甲里、上崙里、後壁里、太子里、文賢里、土庫里、仁愛里、成功里、仁和里、保安里（部分區域）、中洲里（部分區域）。

水壓降低區域一次看

東區：忠孝里、小東里、衛國里、大智里、大學里、德光里、東光里、崇德里、東門里、富強里、裕農里、富裕里、仁和里、圍下里、東明里、德高里、崇誨里、崇成里、新東里、龍山里、莊敬里、崇善里、中西里、東安里、崇信里、崇文里、崇學里、成大里、和平里、泉南里、大同里、大福里、大德里、路東里、東智里、崇明里。

永康區：崑山里、建國里。

新化區：唪口里、武安里、太平里、崙頂里、全興里、豐榮里、北勢里、護國里、協興里。



