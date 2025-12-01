台南人快儲水！明起大停水39小時 32萬戶受影響

台南市將於明（2）日上午9時起至3日24時止進行39小時停水。（圖／翻攝自台灣自來水公司官網）





台南市民注意！根據台灣自來水公司公告，台南市將於明（2）日上午9時起至3日24時止進行39小時停水，主要為推動供水穩定與強化供水韌性工程。本次停水將影響18個行政區、約32萬戶，提醒市民提前儲水備用，避免影響生活。

台灣自來水公司表示，此次施工為銜接「南化場至豐德配水池複線送水幹管工程（南化場至左鎮段）」與既有「左鎮至豐德送水幹管段」，因此需自明日上午9時起停水39小時。呼籲用戶停水期間應關閉電動抽水機電源，並注意消防安全。

此外，台灣自來水公司指出，因應工程進度與民眾通行安全，工區周邊將實施交通管制，用路人請配合改道並注意安全。若遇豪雨或颱風警報，施工時間及停水時段將順延並另行公告。

據了解，此次停水施工共影響32萬1919戶，其中停水戶24萬3216戶、水壓降低戶7萬8703戶。除公告區域外，其餘地區供水不受影響。但需注意，復水初期水質可能短暫混濁，請等待水質恢復清澈後再使用。

停水區域

1.永康區：崑山里、建國里、復興里、光復里、神洲里。

2.安平區：漁光里。

3.東區：東光里、後甲里、新東里、崇學里、大智里、富裕里、仁和里、泉南里、和平里、自強里、衛國里、東安里、虎尾里、忠孝里、莊敬里、小東里、圍下里、成大里、東門里、崇成里、東聖里、德光里、崇德里、東明里、崇誨里、文聖里、崇信里、南聖里、崇文里、崇善里、關聖里、德高里、龍山里、大學里、大同里、裕聖里、復興里、裕農里、中西里、富強里、崇明里（部份）、東智里（部份）。

4.北區：開元里、東興里、重興里、正覺里、公園里、中樓里、元寶里、合興里、長勝里、大興里、小北里、北華里、長興里、永祥里、北門里、大光里、仁愛里、振興里、力行里。

5.中西區：郡王里、赤嵌里、開山里、城隍里、小西門里、南門里、南美里、法華里、永華里。

6.玉井區：玉井里、層林里、三和里、玉田里、三埔里、中正里、豐里里、望明里、沙田里、竹圍里。

7.南化區：北寮里、北平里、玉山里、西埔里（部份）、中坑里（部份）。

8.新化區：知義里、羊林里、那拔里、大坑里、山脚里、礁坑里、東榮里、護國里。

9.左鎮區：全區。

10.善化區：昌隆里。

11.大內區：全區。

12.山上區：全區。

13.新市區：大社里（國3以東）、潭頂里（國3以東）。

14.龍崎區：大坪里、牛埔里、楠坑里、中坑里、石[曹]里、龍船里、土崎里、崎頂里。

15.關廟區：北勢里、山西里、松腳里、香洋里、新光里、布袋里、深坑里、花園里、下湖里、埤頭里、龜洞里、關廟里、新埔里、東勢里、五甲里。

16.歸仁區：看西里、許厝里、後市里、南保里、七甲里、八甲里、新厝里、南興里、大潭里、沙崙里、文化里、歸南里、辜厝里、歸仁里、六甲里、崙頂里、看東里、媽廟里、西埔里、大廟里、武東里。

17.仁德區：新田里、仁義里、仁德里、一甲里、上崙里、後壁里、太子里、文賢里、土庫里、仁愛里、成功里、仁和里、保安里（部份）、中洲里（部份）。

此次停水施工共影響32萬1919戶，其中停水戶24萬3216戶、水壓降低戶7萬8703戶。（圖／翻攝自台灣自來水公司官網）

水壓降低區域

1.永康區：中興里、成功里、中華里、勝利里。

2.安定區：全區。

3.新化區：太平里、協興里、豐榮里、崙頂里、全興里、北勢里、唪口里、武安里。

4.善化區：除昌隆里停水外，其餘壓降。

5.新市區：除大社里（國3以東）、潭頂里（國3以東）停水外，其餘壓降。

台灣自來水公司也提醒，用水壓降低期間請勿將接用水龍頭的橡皮管浸入容器，以免因虹吸作用造成飲水汙染。

