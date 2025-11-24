台南人快儲水！12/2起大停水39小時 「32萬戶受影響」範圍曝光
生活中心／朱祖儀報導
台南人注意！台灣自來水公司為維持台南市供水穩定、強化供水韌性，辦理「台南市供水穩定與韌性工程」，將於12月2日上午9時至3日晚間12時，部分區域將停水、降壓供水39小時，有超過32萬戶受影響。
※停水區域
1.永康區：崑山里、建國里、復興里、光復里、神洲里。
2.安平區：漁光里。
3.東區：東光里、後甲里、新東里、崇學里、大智里、富裕里、仁和里、泉南里、和平里、自強里、衛國里、東安里、虎尾里、忠孝里、莊敬里、小東里、圍下里、成大里、東門里、崇成里、東聖里、德光里、崇德里、東明里、崇誨里、文聖里、崇信里、南聖里、崇文里、崇善里、關聖里、德高里、龍山里、大學里、大同里、裕聖里、復興里、裕農里、中西里、富強里；部分里別有崇明里、東智里。
4.北區：開元里、東興里、重興里、正覺里、公園里、中樓里、元寶里、合興里、長勝里、大興里、小北里、北華里、長興里、永祥里、北門里、大光里、仁愛里、振興里、力行里。
5.中西區：郡王里、赤嵌里、開山里、城隍里、小西門里、南門里、南美里、法華里、永華里。
6.玉井區：玉井里、層林里、三和里、玉田里、三埔里、中正里、豐里里、望明里、沙田里、竹圍里。
7.南化區：北寮里、北平里、玉山里、西埔里、中坑里。
8.新化區：知義里、羊林里、那拔里、大坑里、山脚里、礁坑里、東榮里、護國里。
9.左鎮區：全區。
10.善化區：昌隆里。
11.大內區：全區。
12.山上區：全區。
13.新市區：大社里（國3以東）、潭頂里（國3以東）。
14.龍崎區：大坪里、牛埔里、楠坑里、中坑里、石[曹]里、龍船里、土崎里、崎頂里。
15.關廟區：北勢里、山西里、松腳里、香洋里、新光里、布袋里、深坑里、花園里、下湖里、埤頭里、龜洞里、關廟里、新埔里、東勢里、五甲里。
16.歸仁區：看西里、許厝里、後市里、南保里、七甲里、八甲里、新厝里、南興里、大潭里、沙崙里、文化里、歸南里、辜厝里、歸仁里、六甲里、崙頂里、看東里、媽廟里、西埔里、大廟里、武東里。
17.仁德區：新田里、仁義里、仁德里、一甲里、上崙里、後壁里、太子里、文賢里、土庫里、仁愛里、成功里、仁和里、保安里、中洲里。
※水壓降低區域
1、永康區 : 中興里、成功里、中華里、勝利里。
2、安定區：全區。
3、新化區：太平里、協興里、豐榮里、崙頂里、全興里、北勢里、唪口里、武安里。
4、善化區：除昌隆里停水外，其餘壓降。
5、新市區：除大社里（國3以東）、潭頂里（國3以東）停水外，其餘壓降。
此次停水及水壓降低影響台南18個行政區、共32萬1919戶，包括24萬3216戶停水、7萬8703戶降壓供水。除公告區域外，其餘地區可維持正常供水。此外，復水初期可能出現暫時性水質混濁，建議先行排放，待水清後再使用。
自來水公司提醒，壓降期間切勿讓橡皮管浸入儲水容器，以免發生虹吸作用汙染飲用水，且呼籲受影響民眾提前儲水備用，停水期間應關閉電動抽水機開關，避免發生火警。
