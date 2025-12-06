台南人快對發票！喝手搖飲中1000萬 只花95元
財政部4日公布9到10月統一發票中獎清冊，千萬特別獎開出11張，200萬元特獎開出18張。特別的是有民眾在台南手搖飲品牌「一沐日」消費95元，就中了千萬元特別獎，非常幸運。
財政部日前公布，統一發票千萬元特別獎號碼為「25834483」，共11張，200萬元特別獎有18張，號碼「46587380」。除了在台南手搖飲「一沐日」買95元中千萬元大獎外，還有4人也是購買飲品中了千萬元，地點位在台北、彰化、高雄。
財政部提醒，今年9、10月中獎發票領獎時間為今年12月6日至明年3月5日，若使用載具儲存雲端發票且未列印證明聯，可直接透過「財政部統一發票兌獎APP」設定帳戶，領取全額獎金，且免繳印花稅。
