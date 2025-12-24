台南人有福了！7日本景點明年起門票互惠 出國也享市民價

台南市與日本友誼城市合作推動「景點門票互惠措施」，安平古堡等7處景點將提供日本7個友誼城市遊客門票優惠。（洪榮志攝）

台日城市交流創舉！台南市長黃偉哲24日宣布，將與日本友誼城市合作推動「景點門票互惠措施」，自民國115年1月1日起，台南市民只要持市民卡或國民身分證，造訪日本山口縣、山形市、日光市、水上町、宇土市、別府市、宇佐市等7個城市的公告景點，即可享有專屬台南市民的門票優惠；同時，這7個日本城市市民持有效證件拜訪台南市的公告景點時，也能比照市民享有優待。

黃偉哲表示，過去台日間的觀光互惠，較限於交通套（聯）票促銷方式，此次首度嘗試由城市對城市洽談，直接提供給專屬對方市民的景點優惠，透過這項創新的互惠措施，不僅讓台南市民赴日旅行時能享有專屬台南人的小確幸，更將傳統以官方交流為主的城市外交，進一步擴增成「市民外交」，讓城市交流不只看得到，更用得到，透過門票優惠增進雙方市民的友善觀光，相信也能增進彼此的友好認同與理解。

廣告 廣告

黃偉哲進一步指出，能完成這項城市外交突破，必須感謝日本友誼市的積極響應，以及台南市議員Ingay Tali穎艾達利的建議，考量這項計畫對台日雙方均屬創新提案，明年元旦上路後將依實際執行情況滾動性調整，並評估擴大辦理規模；此外，還有數個友誼市表示，待完成內部作業後，也將陸續加入此計畫。

市府新聞及國際關係處表示，第一波共有山口縣、山形市、日光市、水上町、宇土市、別府市、宇佐市合計開放28個景點，提供台南市民專屬門票優惠。特別要提醒的是，為讓此計畫永續推動，也請市民朋友配合主動向這些景點的工作人員出示台南市民卡或國民身分證，但不接受電子檔照片或影印本，也不接受其他替代證件，否則這些景點將有權拒絕給予優惠。

新聞處還說，此次台南市開放參加日本友誼市民門票優惠的景點，包括：赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、台南市立博物館、山上花園水道博物館及虎頭埤風景區，均是日本觀光客經常造訪的一時之選，也盼透過這項措施，邀請日本友誼市民多來到台南觀光，帶動整體觀光成長。

更多中時新聞網報導

派翠克支持死刑 犯罪要接受懲罰

MLB》村上宗隆入札期限近 短約穿白襪

2025十大娛樂新聞回顧》方大同抗病5年41歲離世