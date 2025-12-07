台南人氣麵店「吃到蟑螂腳」！顧客咬到異物崩潰 衛生局火速稽查

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

台南東區一間知名麵店近日捲入食安風波。一名網友與同事外帶麵食用餐時，吃到尾聲竟在嘴裡咬到兩隻完整的蟑螂腳，嚇得當場噁心崩潰，也質疑「其他部位到底去哪了？」事後他在網路公開店家菜單與照片提醒民眾注意，引發不少曾經光顧的在地客群震驚議論。

一名網友與同事外帶麵食用餐時，吃到尾聲竟在嘴裡咬到兩隻完整的蟑螂腳。（示意圖非事件麵／翻攝自臉書）

原PO表示，原以為是同事推薦的口碑店家，沒想到竟咬到異物，吐出巨大蟑螂腳的瞬間「心靈受到重擊」。他致電店家反映時，對方雖退還75元，卻以「少做一碗麵」為由，而非承認異物問題，也未關心他的身體狀況，讓他感到難以接受，更直呼光想到從喉嚨挖出異物的畫面就再次反胃。

台南市衛生局獲報後，已派員前往店家進行環境與原物料稽查，若確認有衛生缺失，將要求限期改善；屆時複查不合格，將依《食品安全衛生管理法》開罰6萬至2億元不等。事件曝光後引發網友熱烈討論，不少人直呼反胃、震驚，甚至有人驚呼「我昨天才吃！」衛生局也提醒業者務必落實衛生管理，確保消費者飲食安全。

