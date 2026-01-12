台南人注意！「5關鍵年齡」免費篩檢還送300元 250人手刀完成領走紅包

記者林昱孜／台南報導

台南人注意，「5年齡」免費篩檢還送300元紅包。（圖／台南市衛生局提供）

為守護市民健康，台南市政府衛生局今（12）日宣布推出「一馬當先，健康篩檢」活動，號召市民在馬年「一馬當先」顧健康。市府特別針對30、40、45、50及65歲等五大關鍵年齡層發送「健康大禮包」，只要在2月28日前完成指定篩檢並登記，就能爽領300元禮券大紅包。今日記者會現場反應熱烈，已有超過250位民眾搶頭香完成篩檢。

台南市政府副秘書長徐健麟表示，針對30、40、45、50及65歲等五年齡層發送「健康大禮包」。（圖／台南市衛生局提供）

台南市政府副秘書長徐健麟12日代表市長黃偉哲出席啟動儀式，現場揭曉趣味的「健康大禮包刮刮卡」，象徵刮出健康與財富。徐健麟表示，為了鼓勵市民定期健檢，今年特別鎖定正值人生重要轉換階段的五個年齡層（30、40、45、50、65歲），即日起至2月28日止，符合資格者完成篩檢即可登記領取300元禮券。

衛生局長李翠鳳示警，最新癌症時鐘已快轉14秒，每3分48秒就有1人罹癌，早期發現是救命關鍵。她特別宣布好消息，今年起新增「公費胃癌篩檢」服務，凡是45歲至74歲的市民，可享終身一次免費篩檢。此外，針對65歲以上（原住民55歲以上）長者，市府也推動每年一次的「ICOPE長者內在能力檢測」，協助長輩及早發現退化徵兆。

衛生局提醒，符合以下出生年次與年齡的市民，請把握機會預約檢查可拿300元紅包：

1、30歲（85年次） 「子宮頸癌篩檢」。

2、40歲（75年次）「成人預防保健服務」。

3、45歲（70年次）「乳癌篩檢」。

4、50歲（65年次）「大腸癌篩檢」或「胃癌篩檢」。

5、65歲（50年次）「ICOPE長者內在功能評估」。

