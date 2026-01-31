台南人用初選結果表態「自己的市長自己選」

賴清德主席為台南市長提名人陳亭妃披上彩帶。(劉祐龍攝影)





林俊憲在部分社群平台上一路維持較高能見度，討論度亦明顯領先陳亭妃。然而，這些平台本身具有高度政治同溫層特性，參與者多為政治高度關注族群，與實際參與民調、願意接電話表態的選民結構，並不完全重疊。在此情境下，聲量更像是一項「圈內指標」，而非整體民意的縮影。

廣告 廣告





相對而言，陳亭妃的選戰節奏低調而一致。她延續既有的地方經營模式，持續出席地方活動、維持社團互動；即便無法親自到場，也透過助理或地方民代保持聯繫。這類作法不易量化，也難以成為新聞焦點，卻在地方社會中逐步累積成穩定的熟悉感。





這種熟悉感，正是初選民調中最具決定性的因素之一。初選測量的並非單一政黨認同，而是「在多位候選人之中，願意支持誰」。在此過程中，選民往往選擇那位「最不需要重新認識的人」。





此外，兩位候選人在政治風格上的差異，也影響了中間選民的選擇。林俊憲的政治形象相對鮮明、對立性較高，有助於凝聚核心支持，但也可能讓部分選民保持距離；陳亭妃則選擇避開派系衝突與語言攻防，保留向更廣泛選民擴張的空間。這樣的支持結構，早已在 2024 年立委選舉中有所反映，並在此次初選中再次被驗證。





最終，這 2.7 個百分點的差距，不只是勝負結果，而是一種表態。它顯示，在被視為「鐵票倉」的城市裡，選民仍希望透過選舉，清楚表達自己的選擇，而非被動接受安排。