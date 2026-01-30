台南人終於等到「都市縫合」23處立交設施將消除 鐵道局預告兩座新車站將陸續啟用

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台南報導

台南鐵路地下化工程於今（30）日順利完成永久軌全線軌道接合，達到重大里程碑，而台南市過去被鐵路分隔日常生活也將結束，隨著鐵路完成地下化，「都市縫合」也將啟動。交通部預告，地下化通車後，沿線將消除平交道、地下道及陸橋等23處平面或立體交會設施，有效改善市區交通瓶頸。

鐵道局長楊正君指出，永久軌工程榮獲行政院公共工程委員會「第25屆公共工程金質獎—特優」肯定。（圖／交通部）

鐵道局說明，台南鐵路地下化全長8.23公里，除將台南車站改建為地下車站外，並新增林森及南台南等2座地下通勤車站，預計118年、119年分別投入營運。

交通部長陳世凱指出，台南長期因縱貫鐵路穿越造成交通阻隔及都市發展限制，未來地下化通車後，騰空路廊將可交由地方政府進行綠園道工程，配合車站周邊土地開發，帶動臺南市區交通發展及都市縫合。期許鐵道局再接再勵、全力以赴，讓台南市民早日享受建設成果。

鐵道局長楊正君指出，永久軌工程榮獲行政院公共工程委員會「第25屆公共工程金質獎—特優」肯定，此一殊榮不僅是對工程品質與進度管控的高度評價，更代表工程團隊在施工技術、整合管理、工安落實及創新作為等面向，均達到國內公共工程之最高水準。

楊正君特別提到，工程使用國產化材料比例高達85%，未來持續推升國產化材料品質，不僅滿足國內供料需求，更期望能走向國際。



