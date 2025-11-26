台南人行道上畫停車格 Cheap批「路權悲劇」 議員反擊了

台灣汽機車數量眾多，道路停車位相對不足。近期台南市議員蔡育輝宣導爭取新營圓環劃設停車格即將完工，但遭網紅Cheap批評，新的停車格劃上人行道上，恐壓縮行人空間，質疑議員思維。畫面曝光也引起網友們熱議。

網紅Cheap近日臉書發文分享，看到有台南市議員爭取增設停車格，結果卻是在人行道上劃設車位，讓他感嘆「成功地把一個屬於行人的空間，變成了路權悲劇的縮影」，質疑機車光是進出就可能會影響行人。

貼文引發熱議，「覺得直接做避車彎才不會壓迫到行人的安全空間」、「你不懂，在這邊周遭架幾個攝影機，科技執法一下，一個月少說幾百萬的收入進帳，一堆摩托車停車直接騎上人行道，收入永動機」、「反智、退步就是台灣交通環境的縮影，可悲的是台南市政府還配合劃設」。

也有人緩頰說，「印象中這個地方一直都很亂，因為一堆要辦事的民眾沒合理的地點停車，可能才造就這樣的設計」、「台南人的腳就是機車，反對應該不多，畢竟機車真的太多」、「那個地方其實沒什麼行人會走，新營停車格少的可憐，應該是劃來改善這問題」。

對此，市議員蔡育輝今晚也在自己臉書留言反擊，強調新劃設的停車位符合法規，指道路交通管理處罰條例90-3條明文規定可以在人行道上設停車處所，改善單位是台南市交通局規劃，「網紅也不一定專業、了解法規」。

事實上道路交通管理處罰條例第90-3條規定，公路主管機關、市區道路主管機關或警察機關得在不妨害行人通行或行車安全無虞之原則，於人行道設置必要之標誌或標線供慢車行駛。

