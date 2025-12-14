台南人行道成「開心農場」？ 花卉區域遭民眾「種植蔬菜」

台南市 / 綜合報導

台南永康區正南三路，道路才剛完工，還沒驗收，沒想到人行道上，本該是種植花卉的區域，近期卻被民眾種植大量的蔬菜，讓不少網友傻眼，直呼這是開心農場嗎？對此台南工務局回應，將會貼公告請民眾先將蔬菜自行移除，否則就會強制移除。

滿滿翠綠蔬菜種在土壤中，看似一切正常，沒想到這種植地點，竟然是在，人行道上，民眾看傻眼，直呼這是開心農場了嗎？記者VS.附近住戶說：「那時候是因為那裡弄好，草都長出來，住戶想說種一點東西才不會長草，(你會覺得可以做菜園嗎)對，可以種，種一種可以採收。」

現場有蔥、福山萵苣、大白菜長得還非常好，人行道成為農地，地點是，台南永康區正南三路，原來，這條道路工程才剛完工，但還沒進行驗收，沒想到，本該是工務局負責美化的，花卉種植區，卻成為了，民眾種蔬菜的區域，現在工務局，說話了。

台南市工務局副局長王建雄說：「空窗期擅自在植栽帶種植私人蔬果，將先公告請民眾自行移除，若公告期滿，未移除者，將由公部門強制移除。」

工務局說，將會貼公告請民眾把這些蔬菜移除，否則就得強制移除，只是人行道上，卻成為民眾，種蔬菜的田地，這狀況，也在網路成為話題。

