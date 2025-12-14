台南人行道綠化帶驚見"開心農場" 民眾笑翻
南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導
台南又有都市裡的開心農場現蹤，這次是在永康區的一條新建道路上。人行道的綠化帶因為還沒有招標，附近廠家就在綠化帶上先種滿了各式蔬果，豐足茂盛的情況讓許多民眾看了，都不免露出了會心一笑。
開心農場再翻篇，台南人行道上，有蔬果。（圖／民視新聞）
都市裡的開心農場再翻篇，這次是在台南，蔬果直接種在，人行道上。
各式各樣的蔬果，從高麗菜、白菜、青江菜到青蔥，賣場裡有的，這裡也出產了大部分。雖然只是小小的一條綠帶，不過小小菜園的規模，很是專業。路旁私人地上還有冬瓜，棚架上爬滿了番茄，連蘆筍都有，讓路過民眾看了，也覺得很趣味。
不只地上有蔬菜，立體棚架上也有小番茄攀爬！（圖／民視新聞）
原來這是一條新開闢的道路，還沒驗收。人行道綠帶，也有植栽工程還沒施作，民眾把握空窗，開闢農場，只是也開心不了多久。
等到公告一出，這片開心農場就得移除，雖然只有幾個月的開心期限，不過相比只有雜草的區域，各種蔬果生氣盎然的景象，還是比較賞心悅目。
