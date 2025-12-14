台南人行道綠帶被當成「開心農場」 網笑：這條路看起來很好吃

台南一處人行道成了開心農場，有民眾發現人行道綠帶被種滿各種蔬菜，有蔥、福山萵苣、大白菜，甚至還有番茄。畫面曝光引發熱議，原來是附近居民趁工程驗收空窗期當起城市農夫，避免長起雜草。

番茄、大白菜、福山萵苣，還有花椰菜、秋葵跟蘆筍，人行道綠帶不是綠帶，沒有花花草草，全是青青菜菜。台南正南三路的人行道綠帶變開心農場，不但種了各種蔬菜，而且長得很好，土壤還有好好「犁過」。

畫面曝光一票網友笑翻，有人說台南不養閒人，這是蔬菜造園範例，也有說這條才是名副其實「健康路」，更有人說好吃、好看、好實用，這條路看起來很好吃，果然美食之都不是叫假的。

廣告 廣告

居民怕工程驗收空窗期長雜草，於是決定種菜。圖／台視新聞

不過到底是誰在馬路種菜？原來正南三路道路工程已經完工，但還沒驗收，長了雜草，附近居民看到，趁驗收空窗期當起城市農夫。不過工務局植栽工程後續將要進場施作，將要公告請民眾自行移除菜園，這下開心農場勒令休耕。

台南／黃富祺、梁子玥、王秀成 責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

獨／社群「開心農場」爆紅！高中生校園偷種花、種菜破百萬觀看

美國去年蛋價飆6成 民眾自家後院掀「養雞潮」

齊天大聖闖校園 霸占英語女教師座位