台南人都譴責！「滷肉飯淋1配料」變邪教料理 全網崩潰：我貸款也要告你

滷肉飯長年被視為台灣最具代表性的庶民美食，鹹香四溢的滷汁與熱騰騰白飯相佐，是不少人記憶中的家常滋味。然而近日有網友在社群平台Threads上分享一段「另類吃法」影片，竟將煉乳淋在滷肉飯上，強調「出乎意料的好吃」，讓網友氣喊「我貸款也要告你！」

從影片中可見，原PO手持一罐煉乳，直接在滷肉飯上大肆傾倒，濃稠的白色液體覆蓋在滷肉與白飯之上，視覺衝擊感十足。原PO發文表示，「我要再來跟各位宣導一下，雖然看起來很邪教，但真的滿搭的。」

影片曝光後，在網路上掀起熱烈討論。不少網友無法接受如此顛覆味覺的搭配，紛紛留言表達崩潰心情：「你跟這個西瓜拌飯一起離開地球」、「我要找人弄你」、「辦網路時電信業者沒跟我說會看到這個」、「我不喜歡你這道菜的邏輯」、「台南人強力譴責」、「雖然看不懂但我大受震撼」、「身為一個住國外的臺灣人，我覺得貸款告你都不足以表達我的憤怒」、「開庭的時候帶上你的滷肉飯」。

更有人分享自己的「暗黑料理清單」，包含納豆加滷肉飯、炒飯淋美乃滋與煉乳，甚至將蛋塔沾番茄醬等另類吃法，讓不少人直呼「心血管會抗議」。

