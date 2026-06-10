台南仁德塑膠原料廠陷火海 消防隊漏夜灌救

體育中心／黃崇超報導洛杉磯道奇隊日籍二刀流巨星大谷翔平，今年球季投球防禦率低到只有0.74，同時打擊端也能維持3成以上和雙位數全壘打的高檔二刀流表現，近日讓球迷們又開始討論起「大谷究竟是不是史上最偉大（GOAT）的棒球員？」，大哉問浮上水面後，大聯盟官網日前才專文列出七大事實佐證，接著又有美國媒體的大聯盟節目發起網路民調，票選結果出爐，有超過4成以上的投票者不認為大谷已經是GOAT。

FTV Sports ・ 17 小時前 ・ 9 則留言