台南仁德鐵皮倉庫深夜惡火！現場「大量塑膠粒」全面燃燒 灌救2小時撲滅

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

台南市仁德區中洲一街鐵皮倉庫在9日深夜發生火警。（圖／翻攝畫面）

台南市仁德區中洲一街103巷一處鐵皮倉庫，在昨天（9日）深夜11時許發生火警，由於現場存放大量塑膠粒，待警消到場時已全面燃燒，前後花費約2小時才將火撲滅，所幸未造成人員傷亡。詳細起火原因仍待火調人員進一步調查釐清。

台南市消防局在9日深夜11時56分獲報，稱仁德區中洲一街巷內一棟鐵皮建築冒出火煙，消防隊隨即派出22車、51人前往救援，並同步通知警方、自來水公司、環保局及瓦斯公司等單位到場協助。因現場火勢猛烈，消防人員也立即申請加派人力支援。

廣告 廣告

消防人員發現起火倉庫內存放大量塑膠粒，火勢已全面燃燒，判斷燃燒面積高達200平方公尺，而現場指揮官評估後，請求2台200型的重型機具到場協助翻動與清理火場。經過佈水線搶救，最終在10日凌晨1時22分控制火勢，並於1時57分撲滅火勢。

經確認現場並無受困人員，火勢也沒有向周邊農田延燒。警消初步了解，起火工廠為塑膠製品製造廠的倉庫，存放大量塑膠粒成品，燃燒面積約85平方公尺。至於詳細起火原因以及財物損失情形，尚待火調人員鑑識釐清。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

和妻子吵架後迎娶岳母！女婿曬結婚證書求祝福 警出手了

夢裡終相見！傅子純血癌驟逝 遺孀再發聲：知道你不捨我

滿血回歸拚賺錢1／沈玉琳大病初癒現身西門町錄影 禁菸區內3度違法抽加熱菸