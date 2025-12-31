台南仁德1男子被砍送醫 警方：2方熟識、非隨機攻擊

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市仁德區昨(30)日晚間發生一起持刀砍人案件，54歲男子被砍傷，身上多處外傷送醫，意識清醒，無生命危險，警方調查，男子與行兇的嫌犯熟識，非隨機攻擊案件，已鎖定涉案嫌犯，積極追查中。

54歲陳姓男子與37歲楊姓男子2人疑似因有工程糾紛，昨天晚上6時許，陳男與友人駕車前往台南市仁德區後壁厝，下車後即遭楊男從屋內持刀衝出砍傷，雙方扭打，友人上前抱住楊男企圖制止，期間一度還有民眾騎機車經過。

該起糾紛造成被害人身上多處外傷送醫，意識清楚且無生命危險，警方接獲報案後趕抵現場處理，嫌犯已逃離現場。該案發生後也在網路引起議論，警方表示，該案2造彼此均認識，已鎖定對象積極追查到案中。

