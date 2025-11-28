台南今起發送78.4萬本《台灣全民安全指引》 民眾：有拿有保庇

台南六甲區長陳啓榮(中)到關懷據點關懷長輩，並宣傳台灣全民安全指引手冊的重要性，長者人手1本。(記者楊金城攝)

〔記者楊金城／台南報導〕為提升防災應變能力，台南市開始發送國防部製作的《台灣全民安全指引》手冊至家戶，六甲區長陳啓榮到關懷據點關懷長輩時，還特地說明安全指引手冊的重點和重要性，也利用活動時多加宣傳。台南市政府要求各區公所2週內發送完，不少民眾聽到開始發送，爭相索取「小橘書」，李姓民眾說，「有拿有保庇」，了解和學習防災避難觀念做為日常習慣。

台南市民政局指出，台灣全民安全指引手冊由國防部配送南市78萬3900本，37區公所昨天收到，今天(28日)起各公所透過里鄰系統循發送投票通知單方式為每戶發送1本，規定2週內送完。

陳啓榮訪視關懷據點時，先化身心靈導師分享「說話的藝術」，指導長者學習傾聽與同理，與鄰里、家人相處更融洽，長輩們聽得笑聲不斷。陳啓榮再拿出台灣全民安全指引手冊，特別叮嚀大家「安全」絕對是第一順位，為長者介紹全民安全指引的重點和重要性，回家要記得提醒家人一起熟讀。

六甲區將發送8800本，並提供電子版安全手冊的網址，陳啓榮說，安全指引手冊指導全民如何避難、求生等要領，台灣面臨地震、颱風等天然災害威脅，平時多一分準備，災時就少一分損害，在戰時也受用，認識防空避難標示，黃色貼紙在哪裡？緊急避難包要裝什麼？需要水、手電筒、乾糧不能少，遇到緊急狀況就能自救、救人。

新營區將發送3萬1922本，今天起發送，有不少區民等不及，紛紛向公所和里長索取。黃姓民眾說，有了安全手冊就像是有本防災避難「寶典」，建立堅固的防災意識，臨危不慌，必要時就能救你一命。

