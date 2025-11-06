台南代課師疑幫學生作弊擅改答案 教育局：若屬實停聘送辦

台南一所國小高年級自然科代課老師，被指控在改考卷時擅自更改學生答案，疑似想藉此拉高分數。雖該名老師否認替學生作弊，但校方調查發現字跡有問題，教育單位也正在調查中，若屬實將依照規定終止聘約並移送法辦。

該校一名六年級自然科的代課女老師，被學生指控幫忙把第一次段考成績比較低的學生，錯的答案擦掉改成正確答案，學生因此發現答案被更改，統計共有4個班大約25位孩子成績受到影響。

當事校長受訪表示，雖然詢問老師她矢口否認，但是校方確實發現筆跡有疑慮，猜測老師可能是出於善意，想幫學生拉高成績。

據了解這位女老師目前已經主動離開學校，而校內學生的家長聽聞此消息，紛紛感到無法認同，質疑有公平性問題。

台南市教育局主秘陳宗暘則表示，如果從相關事證確認後，該名老師確實有修改段考成績，或是改相關答案等等的情事，校方會依照規定終止聘約。

