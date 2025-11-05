台南代課老師「作弊」！幫學生擦錯改對拉高分數被抓包
〔記者洪瑞琴／台南報導〕學生考試作弊被老師抓包偶有所聞，但這回卻是老師「作弊」被學生抓包！南市某國小一名六年級自然科代課老師，日前在批改第一次段考考卷時，疑似將低分學生錯誤答案擦掉、改寫成正確答案，以提高分數。此舉被其他學生目睹並通報導師，校方已介入調查。
教育局表示，該名教師為外聘短期代課老師，校方為釐清事件真相，已於昨(5)日召開校事會議，決議成立調查小組進一步調查；若查證該師擅自修改答案行為屬實，將依照規定終止聘約，並且不排除移送法辦，追究偽造文書責任；學校也會同步檢視成績登記情形，以維護學生評量成績的正確性及權益。
據了解，該名教師任教四個班級，學生發現異常後通報導師。由於疑似影響班級較多，學校已全面暫緩考卷發還，有的班級甚至在已發回考卷後又被緊急收回，引發學生與家長議論。許多家長難以置信，直呼「第一次聽到老師幫學生擦錯改對」。
事件在校園間掀起熱烈討論，有人認為該師可能出於善意，希望幫助學生拉高成績；但也有人直言這是「愛的教育用錯地方」，誠實面對錯誤才是教育的真諦。另有教師指出，現今出版社教材與平板教學方便，若教師未落實課堂討論與引導，學生學習品質恐難掌握。
教育局強調，學校考卷屬公文性質，任何教師不論正式或代課身芬，都應具備基本法律觀念，切勿以善意之名觸法。事實上，類似案件並非首次發生，去年其他縣市也有高中教師因竄改考試分數遭移送地檢署，最終依偽造文書罪獲緩起訴並須繳納公庫6萬元。呼籲教師應以身作則，維護評量公正與學生信任。
更多自由時報報導
準「鳳凰」颱風路徑更明確了！氣象署估下週三影響台灣
「鳳凰」比颱風「海鷗」還大顆！曝最新路徑「北轉機率非常高」
埔里黃牛遭拖行受傷疑受虐 好心人買下送「老牛的家」養老
台中工廠火警環保局急發空汙快訊 網稱6行政區都聞到塑膠味
其他人也在看
高市多校缺師 李喬如促改善待遇結構與聘任流程
記者吳文欽／高雄報導 高雄市議員李喬如五日指出，代理教師本應在寒暑假期間進入校園熟悉…中華日報 ・ 16 小時前
大學驚見3牛隻闖校園！學生嗨拍照 飼主竟帶牠們「來這裡」吃草
三隻牛隻闖入明新科大校園，引發學生驚呼連連，紛紛拍照分享這罕見奇景。校方調查後發現，這些牛隻是附近農家所飼養，原本被帶到司令台後方草地吃草，卻意外脫離控制從小路跑進校園內。事件引起熱烈討論，許多畢業校友看到網路上的影片後，都表示想回校朝聖。校方已啟動校安維護措施，並提醒師生勿貿然靠近這些體型龐大且具攻擊性的牛隻，以免發生危險。TVBS新聞網 ・ 19 小時前
升大學資料造假 最重撤銷學位送辦
今年大學申請入學爆發多起備審資料造假爭議。為此，大學招聯會近期修正規定，若學生升學備審資料不實，經查獲後，無論錄取、註冊...聯合新聞網 ・ 9 小時前
少子化衝擊大學 繁星推薦11年最少！申請入學12年新低
【記者黃泓哲／台北報導】大學招生委員會聯合會今（4）日公布115學年度「繁星推薦」與「申請入學」簡章，整體招生名額雙雙創下近年新低。繁星推薦共提供1萬5554個名額，是近11年來最低；申請入學則有5萬450個名額，也創下近12年新低。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
學校午餐輔導團大串聯 端出飲食教育好滋味
為了深化學校午餐結合健康飲食與食農教育的推動效能，教育部國教署今天(4日)在國家教育研究院臺北院區辦理「地方政府學校午餐輔導團工作重點說明暨健康飲食及食農教育年度專題研討交流會」，邀請學校午餐中央輔導國立教育廣播電台 ・ 1 天前
HINO商用車攜手校園頒發在學生獎學金 注入產業新動能
HINO商用車攜手校園頒發在學生獎學金 注入產業新動能SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
一台車、一座城，都市短跑新選手！我與宏佳騰Coopop 01同城日常的小冒險。
當微型電動車遇上繁忙都會，通勤不再是負擔，而是樂趣。作為一名汽車媒體編輯，這次試騎宏佳騰Coopop 01，讓我對日常短程代步多了一層新認識。它的靈巧身形與機動性能，頗與都市生活節奏相契合，越騎越有感，確實是「城市玩家」的好夥伴。輕巧有型，街頭穿梭輕鬆自在？Coopop 01為宏佳騰首款微型電動車，專為都會短程通勤設計，車身極為小巧，全長約1,420mm，軸距997mm，且不含電池重38.5公斤，座高735mm，任何身形騎士都能輕鬆駕馭。採用輕量化鋁合金車架搭配高效省電的無刷輪轂馬達，搭配輕盈起步及700W動力。外型走呆萌帥氣路線，LED頭燈造型被形容有點類似電影《瓦力》的風格，十分討喜。車體管架設計與電池置於底板，讓置物空間實用，還有USB充電孔和Keyless免鑰匙功能，整體設計符合都市機動性需求且具備便利安全配備。騎上宏佳騰Coopop 01的那一刻，真的有種「這輛微電車真是城市短程通勤的秘密武器」的感覺。它身形小巧，輕盈的鋁合金車架讓我感覺彷彿一隻輕巧的舞者，在台北市的巷弄和街頭自由穿梭，完全不卡卡，這在日常生活中非常實用。平常從家裡到捷運站，或是到附近超市、咖啡館拿個外帶，這CARLINK鏈車網 ・ 1 天前
網紅公開粿粿「驚天大瓜」！大尺度照外流原因曝 網怒檢舉帳號
前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）遭老公男星范姜彥豐怒指出軌「棒棒堂」王子，隨著風波不斷延燒，網紅玉米泉哥自稱有「獨家爆料」，將會在昨（5日）公布，「第一手消息且還沒外流，是有人在內部、知道真相，也希望事情能被看見，但他不方便露面，所以交給我來講。」沒想到最後公布的消息卻是范姜彥豐被粿粿凹錢，網友們大失所望，甚至檢舉帳號，也讓他又補充：「我是真的有被威脅，這個保證的。」鏡報 ・ 7 小時前
鳳凰颱風生成在即！專家示警恐直撲台灣 強度上看強颱
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（4）日最新觀測指出，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD29持續發展中， […]引新聞 ・ 1 天前
網紅稱手握「粿粿、王子猛料」炸裂大瓜公開了！網傻：我看了什麼
娛樂中心／綜合報導范姜彥豐與妻子粿粿的婚變風波持續延燒，IG網紅「玉米泉哥」今（5日）晚間照預告在10點5分拋出「粿粿相關爆料」。他事前甚至罕見貼出不自殺聲明，引發網友狂刷關注。稍早「玉米泉哥」曝光爆料內容，卻讓不少人看傻直呼「我到底看了什麼」。民視 ・ 9 小時前
準鳳凰威力挑戰強颱！「1原因」北轉機率增高 路徑曝光恐直撲台灣
原本在關島附近的熱帶擾動90W，於今（4）日增強為熱帶性低氣壓TD29，中央氣象署預估，可能在今明2天就會生成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專表示，準鳳凰強度不排除可能達到強颱，且在周遭環境及另一波冷高壓影響下，北轉機率增高，極有可能直撲台灣東部。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子遭公司火速切割！爆早已知情介入婚姻 高層震怒放生不想理
（娛樂中心／綜合報導）藝人王子捲入粿粿與范姜彥豐婚變風波後，形象重創。據《鏡週刊》報導，王子所屬的喜鵲娛樂在事 […]引新聞 ・ 19 小時前
父母留下的老家變夢魘！300萬換不回手足情，專家揭繼承房產殘酷選擇題
「父母留下的房子，反而成了兄弟之間的難題！」網友買房知識家求助，他與弟弟共同繼承老家透天厝，兩人各持有一半產權，同時也共同背負110萬房貸。如今他自己購買的預售屋已交屋，面臨雙重貸款壓力，希望將舊家的一半產權以300萬賣給弟弟，卻因弟弟無法負擔每月1.8萬還款而陷入僵局。 這間24年屋齡的透天厝，根據鄰居前年成交紀錄，市值約760萬，網友開價300萬出售一半產權，其實已低於市場行情。問題核心在於弟弟的還款能力，若貸款410萬分30年償還，每月1.8萬的還款額確實讓許多人卻步。賣厝阿明 ・ 1 天前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 17 小時前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
警方認「黃明志已潛逃」！網爆「落跑來台無敵抓不了」律師揭真相
娛樂中心／巫旻璇報導31歲台灣網紅謝侑芯上月在馬來西亞身亡，隨著調查展開，創作歌手黃明志被指與案件密切相關，且在現場驗出多種毒品反應，引發外界高度關注。馬來西亞警方今（4日）證實，案情有重大進展，原先的猝死案已正式轉列「謀殺」偵辦。不過黃明志至今行蹤成謎，警方晚間宣布對其發布通緝令，並認「相信他已經潛逃」。對此，有網友就在PTT發問「黃明志最佳解是不是逃來台灣？」，引發鄉民熱議。民視 ・ 1 天前
「鳳凰」颱風會直撲台灣嗎？專家分析2條可能路徑！這三天影響最劇烈
天氣風險分析師歐宗學指出，今日天氣仍受東北季風影響，與昨日稍有不同的是不再有華南雲系供應水氣，因此北部地區降雨範圍會縮小至迎風面地區，累積雨量也會減少。其他地區則大致是多雲到晴天氣，桃園及花東地區，還有午後山區附近仍會有些零星降雨發生。天氣多一典 ・ 20 小時前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 18 小時前
「鳳凰」強度上看強颱！ 專家警告：非常接近台灣東部
中央氣象署預估，今年第26號颱風「鳳凰」將於明（5）日生成！氣象專家林得恩提醒，目前位於西北太平洋的熱帶性低氣壓（TD29）發展條件相當有利，不僅有高度機率發展為颱風外，強度甚至可能達到「中颱至強颱」等級。中天新聞網 ・ 1 天前
全員看好準鳳凰轉強颱！AI估「鬼轉北上」路徑圖曝 最快這天撲台
今年第25號颱風海鷗，今（5）日2時的中心位置在北緯11.2度，東經120.1度，以每小時21公里速度，向西北西進行。氣象粉專「觀氣象看天氣」也提醒，鳳凰颱風即將生成，且模式一致預測高強度發展「巔峰可達五級颶風等級，相當於台灣的強烈颱風以上標準」。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前