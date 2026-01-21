台南以北及金馬15縣市低溫特報 北北基明防局部大雨

中央氣象署今天傍晚發布低溫特報，今、明兩天台南以北及金門、連江共15縣市防攝氏10度以下低溫。大陸冷氣團襲台，水氣仍偏多，基隆北海岸、大台北山區明防局部大雨；周六（24日）冷氣團減弱，25、26日將是未來一周天氣最好的兩天。

中央氣象署發布低溫特報，21日至23日強烈大陸冷氣 團影響，天氣寒冷。圖為台北市萬華 區民眾穿著保暖衣物。（中央社）

（圖取自中央氣象署網站）

中央氣象署今天傍晚更新低溫特報，今天至周五（23日）強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷。今、明兩天，苗栗以北、宜蘭地區及金門、連江注意持續10度左右氣溫（橙色燈號）；台中、南投、雲林、嘉義、台南地區防10度以下氣溫（黃色燈號）。



氣象署預報員賴欣國告訴中央社記者，明天（22日）水氣仍然偏多，桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，其中基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生；竹苗、台東及中南部山區也有零星降雨。

（圖取自中央氣象署網站）

賴欣國指出，明天天氣寒冷，清晨西半部、宜蘭地區低溫約10至13度，空曠地區可能下探至8、9度；高溫部分，北部、宜蘭約13至15度，整天濕冷，中南部地區約18至21度，偶有陽光露臉。23日水氣略減，低溫稍回升1度，各地仍然偏冷。

賴欣國表示，明天和周五（23日）若水氣及溫度能配合，3000公尺以上高山或北部、宜蘭2000公尺以上山區有望飄雪。

另外，賴欣國提醒，明天基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海注意長浪；25、26日中南部地區清晨易有局部霧或低雲，影響能見度。

賴欣國指出，周六（24日）白天冷氣團減弱、氣溫回升，各地低溫約14至16度，北部高溫約20至22度，中南部約24度、要留意日夜溫差；周日（25日）、下周一（26日）各地氣溫都會進一步回升。

賴欣國說，周五（23日）、周 六（24日）水氣逐漸減少，以基隆北海岸、大台北山區、花東及恆春半島有局部短暫雨為主；周日（25日）、下周一（26日）是未來一周天氣最好的兩天，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨；預估下周二（27日）東北季風增強、下周三（28日）影響，迎風面再轉為有短暫雨的天氣。