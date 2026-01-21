台南以北15縣市低溫特報 北北基22日防局部大雨

（中央社記者張雄風台北21日電）氣象署今天發布低溫特報，明天台南以北15縣市防攝氏10度以下低溫，水氣仍偏多，基隆北海岸、大台北山區防局部大雨；24日冷氣團減弱，25、26日將是未來一週天氣最好的兩天。

中央氣象署今天下午發布低溫特報，今天至23日強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷。今、明兩天，苗栗以北、宜蘭地區及金門、連江注意持續10度左右氣溫（橙色燈號）；台中、南投、雲林、嘉義、台南地區防10度以下氣溫（黃色燈號）。

廣告 廣告

氣象署預報員賴欣國告訴中央社記者，明天水氣仍然偏多，桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，其中基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生；竹苗、台東及中南部山區也有零星降雨。

賴欣國指出，23、24日水氣逐漸減少，以基隆北海岸、大台北山區、花東及恆春半島有局部短暫雨為主；25、26日是未來一週天氣最好的兩天，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨；預估27日東北季風增強、28日影響，迎風面再轉為有短暫雨的天氣。

溫度部分，賴欣國說，明天清晨西半部、宜蘭地區低溫約10至13度，空曠地區可能下探至8、9度；高溫部分，北部、宜蘭約13至15度，整天濕冷，中南部地區約18至21度，偶有陽光露臉。23日水氣略減，低溫稍回升1度，各地仍然偏冷。

賴欣國提到，24日白天冷氣團減弱、氣溫回升，各地低溫約14至16度，北部高溫約20至22度，中南部約24度、要留意日夜溫差；25、26日各地氣溫都會進一步回升。

賴欣國表示，明天和23日若水氣及溫度能配合，3000公尺以上高山或北部、宜蘭2000公尺以上山區有望飄雪。

另外，賴欣國提醒，明天基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海注意長浪；25、26日中南部地區清晨易有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：吳素柔）1150121