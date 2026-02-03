台南企業老闆收藏迴力車變形機器人 過年辦展分享

（中央社記者楊思瑞台南3日電）台南古寶無患子故事園區負責人王高榮，收藏約2萬件日本品牌迴力車，以及具20、30年歷史變形機器人等玩具，春節連假將分享部分收藏，安定區公所也製作積木公仔加入展出。

古寶無患子故事園區今天公布「無患子小車賀歲－馬到成功」新春活動，除以約2000台迴力車排成大型「馬到成功」字樣，並推出王高榮收藏近30年的造型公仔、塑膠玩具，安定區公所也由替代役人員以2萬片積木拼出2隻100公分高庫柏力克熊（暴力熊）加入展出。

王高榮表示，因早年曾經營塑膠射出生意，與日本玩具廠商有往來，廠商有時候會攜帶限量商品，或為特定業者設計的特殊款玩具到台灣交流，當時有機會就買一些來收藏，不知不覺中買了許多；前一陣子整理舊倉庫時又整理出一批，初估光是收藏的小迴力車就有2、3萬台。

他說，去年農曆年假期展出一些收藏品後，曾吸引一些模型玩家專程前來參觀，依據對方說法，其中一套可由多隻小怪獸合組成1隻大型怪獸機器人的玩具，當時日本廠商只限量生產50套，可說相當少見。

王高榮表示，今年再從收藏品中選出約有20、30年歷史的變形機器人、公仔等塑膠玩具，有些民眾可能小時候接觸過類似品項，會覺得相當親切，小朋友也可能對這些收藏品感興趣。

安定區長陳仁偉表示，王高榮除深耕無患子產業發展，也很積極回饋地方與社區，古寶無患子故事園區也成為安定區在過年期間人潮聚集熱點；此次公所也委由替代役人員以積木拼出2隻庫柏力克熊，高100公分、寬50公分、厚30公分，每隻約使用1萬片積木組成，盼為新春活動增色。

王高榮說，新春活動預定於14日至25日進行創意展演，17日（大年初一）到22日，將每天送出限量100份小禮物，內容是收藏許久的卡片收納本、變形工程車、變形裝甲龍等玩具。（編輯：陳仁華）1150203