即時中心／綜合報導

「2026台南好young」耶誕跨年系列活動今（31）日晚間在台南永華西側廣場熱力開唱，現場湧入大批民眾共襄盛舉。集結來自台灣、韓國、香港、日本等地的高人氣藝人輪番登台接力演出，自晚間6點一路嗨唱至跨年倒數，陪伴市民與來自各地的粉絲迎接嶄新的一年，在將近晚間10點前現場已聚集將近25萬人次，氣氛熱烈沸騰。

台南市長黃偉哲更驚喜化身演唱會中場「彩蛋嘉賓」，親自上台與主持人徐凱希合唱伍佰的名曲〈愛情限時批〉，黃市長難得開金口，展現親民一面，毫無預警的橋段成為晚會中段最驚喜的亮點之一，現場民眾又驚又喜、掌聲與歡呼聲不斷，增添更多歡樂回憶。

廣告 廣告

台南市長黃偉哲表示，「台南好young」能持續邀請國際級卡司、打造全台指標性的跨年舞台，並非一人之力，而是市府團隊、議會支持、企業贊助與市民共同成就的成果。近年來多位韓、日知名藝人陸續登上台南跨年舞台，讓國際明星親身感受到台南的熱情與規模，也因此樂於來台南迎接新年。去年活動吸引約25萬人次，今年現場人潮更勝以往，期盼再創新高，也讓更多人看見台南的城市魅力。他也邀請民眾持續在市長臉書、社群平台留言許願明年想邀請的藝人，市府將在各界支持下持續努力圓夢。黃偉哲強調，明年將是他任內最後一年，會全力以赴把活動辦得更好，也持續提升城市治理品質，期盼市民朋友都能為台南感到驕傲。

為迎接國內外藝人，黃偉哲於後台特別準備豐富餐點，他表示，今晚不僅舞台前人聲鼎沸，後台同樣熱鬧。藝人們演出後才能盡情享用美食，因此市府特別在後台準備多款台南在地特色小吃，讓無法外出逛美食街的韓、日、台藝人，也能透過美食體驗台南的飲食文化。現場備有古早味滷味，當季水果製作的冰糖葫蘆，黑糖珍珠奶茶、杏仁茶、仙女紅茶、肉圓、豆花、擔仔麵、碳烤雞排等多款人氣小吃，並搭配白柚、紅白火龍果、小番茄、鳳梨及洋香瓜等當季水果、果汁，香味四溢且展現台南多元豐富的飲食特色。此外市長黃偉哲也特別準備西瓜贈送給 ALL(H)OURS 成員，滿足他們「吃遍台南水果」的心願，展現城市的熱情好客。

快新聞／「台南伍佰」登跨年晚會！黃偉哲親唱〈愛情限時批〉全場嗨翻

黃偉哲準備了豐富餐點供藝人們演出後享用。（圖／台南市府提供）

韓國新人男團 ALL（H）OURS 以〈DO IT〉帥氣登場，7位成員魅力全開，帶來多首歌曲，整齊劃一的勁歌熱舞超吸睛，更現場稱讚粉絲都是帥哥美女，滿滿飯撒誠意十足。ALL(H)OURS 過去曾多次造訪台灣，此次首度來到台南跨年，成員們表示今年7月曾收到市長贈送的台南芒果，昨日抵達台南即大讚台南水果的美味，更誇下豪語要「吃遍台南水果」。

同樣來到後台美食區的男團FEniX也把握機會逐一品嚐台南經典小吃，團員在品嚐擔仔麵時，廚師詢問是否要加香菜，團員毫不猶豫直呼「當然要！」更笑說香菜是擔仔麵的靈魂，再次印證台南美食的魅力無法擋。

今晚演出卡司星光熠熠，各具特色。一舉拿下金曲獎「最佳台語女歌手」、「最佳台語專輯」及「年度專輯」三大獎的李竺芯，以輕快旋律唱出獨有的「台南查某囝」韻味，這次跨年更特別帶來重新編曲的〈巷仔內的台南〉，讓觀眾沉浸在她聲音所描繪的巷弄風景；擅長主持模仿的歌手康康以其獨特聲嗓、國台語雙聲帶的魅力，也以幽默又熱情的演出迅速炒熱全場氣氛，博得滿堂彩。

人氣搖滾天團八三夭接連演唱〈想見你想見你想見你〉、〈致青春〉等經典神曲，合唱聲浪此起彼落，形成最動人的跨年共鳴；來自香港、曾獲勁爆十大卓越歌手肯定的魏浚笙，時而動感、時而抒情的舞台表現，展現成熟又多變的音樂魅力；新世代冠軍男團 F.F.O.帶來熱力十足的唱跳舞曲，贏得年輕族群熱烈回應。

長達7小時的「台南好young」跨年晚會越夜越精彩，熱烈、感動、震撼與沉浸的氛圍不斷交錯，現場歡呼聲此起彼落、全場沸騰。不同音符點燃不同世代的熱情，也再次讓台南在歲末年終之際，成為全國矚目的跨年舞台。

原文出處：快新聞／「台南伍佰」登跨年晚會！黃偉哲親唱〈愛情限時批〉全場嗨翻

更多民視新聞報導

又是你？台南跨年晚會鄭方形再鬧事 維安警力秒出動

2026台南好YOUNG跨年台港日韓藝人接力唱 群眾嗨翻搶看天團

劉建國爭取中央4億整治經費 二崙新庄子大排治理工程今動工

