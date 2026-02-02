台南伴手禮推薦，奶素綠豆椪過年禮盒

【商家指南推廣專題】

好不容易暢遊台南，回程當然要帶一份當地伴手禮，為旅程劃下完美的句點，而糕餅就是超人氣選擇。「千喜餅店」作為台南糕餅伴手禮推薦名店，憑藉超過26年的製餅技術，製作奶香太陽餅、松子酥、奶素綠豆椪等以頂級奶油製作的糕點，無論是作中秋、過年禮盒，還是平日下午茶，都是配茶的最佳點心。

西元1999年，「千喜餅店」誕生於美食雲集的台南市。當時台南並沒有專賣台式糕餅的店舖，創辦人李宗龍注意到當前的市場還尚未有人開發，因此決定隻身前往台中拜師學藝，再經歷一番磨練後李宗龍先生回到了故鄉台南，創辦台南糕餅伴手禮推薦品牌，並堅持遵守每一道工序，從控制油皮的水量與加水、油的時機；食材的溫度控制，乃至操控桿捲力道與長度，每一個細節都掌握到位，精益求精，透過真材實料與傳統手藝，製作出5款奶香濃郁、酥綿可口的糕餅，純粹、厚實的好滋味，成功征服台南人的味蕾。

目前「千喜餅店」的二代正在準備接棒事業，致力拓展餅店名聲。他表示，製餅是一項傳統的文化，須靠後人注入新血，傳承的齒輪才得以繼續轉動。因此他大力推廣品牌，發揚製餅技藝與文化至全台甚至海外，期望讓更多人認識台灣傳承下來的珍貴文化，繼續締造「餅」的故事新篇章，並朝向百年餅舖的目標邁進！

「千喜餅店」主打各式經典糕餅，包括奶香太陽餅、招牌松子酥、奶素綠豆椪、酥香鳳梨酥、薄脆杏仁片等產品，每款皆為奶素與蛋奶素，並且嚴選高品質原料，搭配高超手藝，讓糕點帶有軟綿又酥鬆的口感，酥皮層層堆疊的滋味，忍不住一口接一口停不下來。不僅如此，店家也提供中秋、過年等年節禮盒、伴手禮，以及訂製結婚喜餅服務，甚至也能客製化禮盒，滿足消費者多樣化的需求。

目前，「千喜餅店」以網路交易、實體店面交易以及電話接單宅配為主，客戶多為台南在地中小企業、醫院等福委會以及一般民眾，並提供本島代寄宅配服務。為了響應環保降低碳排，品牌出貨時皆採用乾淨完整的二手紙箱，期待為地球盡一份心力。

「人的一生大約會經過3萬天的日子，若能每個月做一次自己喜歡的事情，那麼人生至少可做一千次自己最喜愛的事。」這是「千喜餅店」想傳達的理念：透過一顆顆糕餅，為繁忙的生活帶來小確幸；不論日子多麼辛苦，都值得好好對待自己一次！若您也想品嚐奶素的綠豆椪或松子酥，台南糕餅伴手禮推薦「千喜餅店」就是你的首選餅舖。

「千喜餅店」的產品都是奶素與蛋奶素，因此奶油的品質必須要非常好才能做出比豬油還要好吃的糕餅。

品牌：千喜餅店

健康店 -

電話：06-2131317

地址：台南市中西區健康路一段76號

時間：9:30～21:00

公園店 -

電話：06-2830699

地址：台南市北區公園路605號

時間：9:30～20:00（周日公休）

千喜餅店官網：https://rink.cc/wlpca

千喜餅店-健康店FB：https://rink.cc/hujpq

千喜餅店-公園店FB：https://rink.cc/zqar5

