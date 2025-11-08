台南低收婦當詐騙車手！悲吐「獨養4孫＋2曾孫＋身障兒」求減刑…法院這麼判

台南一名婦人不僅將銀行帳戶提供給詐騙集團使用，還當車手。示意圖／取自免費圖庫pixabay

台南一名婦人明知自己的銀行帳戶提供給詐欺集團成員使用，卻仍在2022年加入該集團擔任車手，以感情詐騙誘使被害人匯款，並協助隱匿贓款，雖未實際造成財損，但助長詐欺犯罪屬實。台南地方法院審理後判刑10個月，案經上訴後，高分院考量婦人家庭經濟困難及須照顧身心障礙子孫等，最終宣告緩刑5年。

根據判決書，台南一名鄭姓婦人2022年8月13日曾將自己的金融帳戶提供給暱稱為「張勇」的詐欺集團成員使用，涉及詐欺及違反洗錢防制法案件，經台中地檢署檢察官偵查後，此案已在2023年5月18日作出不起訴處分。由此可知，鄭婦已知「張勇」是詐欺集團成員，怎料鄭婦仍在同年4月加入以「張勇」、「麥克爾」、「威廉姆斯」為核心的詐騙集團擔任「車手」，負責向詐騙被害人收取款項，並將款項用於購買虛擬貨幣隱匿贓款，藉以獲取報酬。

該詐騙集團先是以通訊軟體與被害人A聯絡，假裝交友，實則進行感情詐騙，誘騙A匯款6萬2000元至鄭婦前夫的郵局帳戶，藉此掩飾、隱匿詐欺所得，直到A發覺受騙而報警，警方追查此交易後，全案才隨之曝光。

對此，鄭婦在檢察官偵查中被詢問是否承認涉嫌詐欺與洗錢時，以「我都不知道」、「我是冤枉的，我也是被騙的」等語辯稱，直到起訴移審至台南地院才坦承犯行。

台南地院一審審理時，認為鄭婦已知「張勇」是詐欺集團成員，仍因貪圖報酬加入集團，雖未造成被害人實際財產損失，但行為助長詐欺犯罪、侵害社會經濟秩序，犯罪責任重大，均應與另幾名詐騙成員論以共同正犯。法院依法減輕刑責後，依犯三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪，判處鄭婦10個月有期徒刑。

不過，鄭婦不服原判刑過重而決定上訴、請求輕判，表示自己只有國中肄業，又是自小在育幼院長大，現在還得照顧4名未成年孫女、2名曾孫及身心障礙的兒子，家庭經濟困難而需兼職幫補家用，還帶著中度智障的孫女出庭，希望可以減刑。

對此，高分院考量鄭婦家庭經濟情況特殊，且犯後已坦承部分事實，但其犯罪行為仍侵害社會財產安全及經濟秩序，念在鄭婦是中低收入戶，尚需撫養照顧身心障礙子孫等家庭經濟生活狀況，認其經過這次審理、判刑的教訓，應能知所警惕而無再犯之虞，最終認為一審判刑以暫不執行為適當，因此宣告緩刑5年，以啟自新。



