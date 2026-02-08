台南住宅大火！2民眾受困 他被救出「50%燒燙傷」

台南市南區一處住宅今（8）日上午10時許發生火警。（圖／翻攝畫面）





台南市南區一處住宅今（8）日上午10時許發生火警，現場濃煙從二、三樓竄出，直上天際，且有2位民眾受困，相當驚險，消防16車、消防員40人出動救援，順利將受困民眾救出並送醫，其中1人有約50%燒燙傷。詳細起火原因仍待調查。

消防於今日上午10時02分接獲報案，指台南市南區一處住宅發生火災，消防立刻出動趕往現場，發現有2人受困於建築物三、四樓，10時22分消防人員將三樓民眾救出，並且控制火勢，10時27分時救出四樓民眾。

本起火災共出動消防16車（含3救護車）、消防人員40名；另有2位民眾受傷送醫，其中1人無明顯外傷、1人有約50%燒燙傷。本案燃燒面積約20平方公尺，財損約3萬元，詳細起火原因仍待火調人員調查。

