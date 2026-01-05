台南住宅竄火！3女受困陽台救出 起火原因待查

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

台南市新市區今（5）日清晨發生一起火警，新市區潭頂里一棟住宅3樓冒出火煙，台南消防局出動6個分隊、16輛消防車及25名警消人員前往搶救，受困陽台的3名女性全數救出，初判有輕微吸入性嗆傷症狀，送往醫院治療。詳細起火原因待調查釐清。

台南市新市區今日清晨發生一起火警，新市區潭頂里一棟住宅3樓冒出火煙。（圖／民眾提供）

消防局於今日上午6時19分獲報新市區潭頂里一棟住宅發生火警，趕抵現場時，發現該棟建築物為7層樓住宅，3樓廚房冒出火舌，現場有3名女性受困陽台。消防人員隨即展開救援，成功將3名受困者救出，3人皆意識清楚。消防人員於6時33分出水搶救火勢，於6時45分完全撲滅。

經初步檢視，起火處位於廚房，現場燃燒面積約2平方公尺。火警共造成3名女性吸入性嗆傷，2名送往永康奇美醫院治療，另1名自行就醫。詳細起火原因待調查釐清。

