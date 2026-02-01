台南佳里公園特色遊戲場 融入鹽分地帶文學元素

（中央社記者楊思瑞台南1日電）台南市政府在佳里區佳里公園打造三期特色遊戲場，以「筆與稿紙」為核心設計意象，融入佳里鹽分地帶文學文化特色，希望除了提供遊憩功能，兼具教育意義與文化傳承價值。

台南市副市長姜淋煌今天在「佳里公園三期特色公園—漾漾遊戲區」啟用活動致詞表示，此遊戲場設計兼顧創意與安全，考量5至12歲學齡兒童活動需求，同時結合防災教育設計理念，可讓孩子在遊戲中學習正確觀念。

姜淋煌表示，佳里公園三期漾漾遊戲區以「筆與稿紙」為核心設計意象，融入佳里鹽分地帶文學文化特色，孩子在遊戲過程中自然接觸在地文化，實踐「讓文化走進生活」理念，不僅提供遊憩功能，更兼具教育意義與文化傳承價值。

台南市政府提供資料指出，佳里公園三期特色遊戲場工程由中央與地方合作完成，主要提供5至12歲學齡兒童立體、多元遊憩空間，並新設滑索設施，滿足較大年齡層兒童大動作發展需求，同時串連體育公園一期，以及周邊圖書館、親子館及老人文康中心，形塑佳里區全齡共融休閒遊憩廊帶。（編輯：蕭博文）1150201