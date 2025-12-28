南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導

台南市麻豆區傳出疑似保母虐童案，一名女保母兩年多前開始，在私人處所收托，不但夥同無照友人超收8名小孩，還涉嫌虐打嬰孩，導致有嬰孩腦出血癲癇被送醫，這才查出，這8名小孩都受虐，警方依刑法凌虐兒童罪嫌，將兩人送辦，法院也裁定羈押禁見。





台南保母被控超收.虐童! 嬰幼兒受虐"腦出血" 2人收押

被害家長控訴無良保母，竟然超收托嬰，還背地裡虐打小孩。（圖／民視新聞）





立委陪著被害家長控訴無良保母，竟然超收托嬰，還背地裡虐打小孩。

小孩不只被虐打，家長看到影片，心都碎了。

事件會爆發，是其中一名11個月大的嬰孩，被保母通知家長送醫，醫師一看不對勁，腦出血還有新舊傷，主動通報警方和社會局。而這名鄭姓的女保母，是社會局登記在案的私人保母，按規定最多可收托，2名2歲以下嬰兒，但她卻找來另1名，沒有合格登記的張姓護理師朋友，偽裝正牌保母，兩人違法超收8名小孩。





打踹、羞辱、恐嚇！無良保母惡行犯嫌重大，遭羈押禁見！（圖／民視新聞）

















社會局和警方介入，這才調閱出近一個月來，無良保母施虐嬰孩的監視畫面，警方將兩人移送法辦，法院裁准羈押。

家屬在立委陪同下對外說明，聯合聲明裡針對小孩遭虐打、羞辱與恐嚇，氣憤的寫下看完影片，只剩下殺人衝動。也悲憤的痛訴，沒想到把小孩交出去，竟是把他們送進地獄。即使提告也難以平復內心的悲痛。





