台南偏鄉女力崛起 推動樂齡課程溫暖人心

〔記者洪瑞琴／台南報導〕學習不分年齡，樂活人生最有型！教育部公布第7屆「樂齡奉獻獎」，南市表現超亮眼，一口氣拿下6項大獎，包括卓越領導獎2名、教學優良獎1名、志工奉獻獎1名、傑出帶領人獎1名與團體優等獎1項，展現南市推動終身學習城市。

榮獲「卓越領導獎」的樂齡學習示範中心主任鍾秀琴，是樂齡教育的活力引擎！從2008年起帶領志工推動學習風潮，成立「甜路路交通宣講團」，近年更率團進駐曾文市政願景園區，把退場私校變身「樂享創意基地」，讓長者學習空間再升級。

同樣獲獎的大內區環湖樂齡中心副主任嚴秀鳳，退休後投入樂齡教育15年，兼顧知性課程與感性關懷，帶動偏鄉女力崛起，營造「越學越年輕」的社區氛圍。

「教學優良獎」得主吳淑妃，把生命故事和性別平權融入課程，打造「沒有打瞌睡的核心課程」，讓長者笑著學、學中找回自信。「志工奉獻獎」鄭祺翰運用醫療與資訊專長，協助中心推動數位化服務，陪伴長者跨越科技鴻溝。「傑出帶領人獎」徐淑梃則在後壁成立「共友共好樂學團」，用藝術創作療癒生命，讓學習變成溫暖的陪伴。

獲「團體優等獎」的南市樂齡學習示範中心，進駐曾文市政願景園區後推出「柚香學堂」、「婆姐學堂」、「坐公車輕旅行」等人氣課程，打造專屬長者的快樂學習天地。執行秘書惠秋多年以愛與笑容陪伴學員，被譽為最動人的樂齡典範。

教育局長鄭新輝表示，南市樂齡學習示範中心也整合全市38所樂齡中心資源，推動講師培力、代間共學與數位創新，開拓多元學習舞台，讓銀髮族開啟精彩的「第三人生」，證明人生下半場，依然可以閃閃發光！

