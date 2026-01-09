台南偏鄉小校打敗全國菁英！總統盃AI素養賽奪總冠軍

左鎮國小獲得「114年度總統盃AI素養爭霸賽」全國總冠軍，台南市長黃偉哲(中)頒獎表揚。(記者洪瑞琴攝)

〔記者洪瑞琴／台南報導〕偏鄉小校也能玩AI、還直接打進全國最強！「114年度總統盃AI素養爭霸賽」，在全國124支晉級隊伍的頂尖對決中，地主台南隊表現超亮眼，一口氣抱回3金、3銀、2銅與1件佳作，其中左鎮國小更勇奪跨組總決賽「全國總冠軍」。

這次代表台南出賽的共有左鎮國小、南化國中、菁寮國中、新市國中、開元國小、億載國小等6校。賽事分國小、國中一般組與偏鄉組4大類，最後再由各組冠軍進行跨組總決賽。左鎮國小拿下國小偏鄉組冠軍後，再一路過關斬將，摘下全國總冠軍；南化國中則拿下國中偏鄉組冠軍，並獲得全國總亞軍。

左鎮國小指導老師王鍠文分享，孩子們備戰1個月，每天和「AI模型」搏感情，不是模型過度擬合，就是策略失效，但沒人放棄。比賽中，學生要教會AI在對戰遊戲裡「吃魚升級、閃垃圾、拚速度」，在有限時間內擊敗對手，等於把機器學習的概念玩到骨子裡。

市長黃偉哲今(9)日頒獎表揚，直說這不只是比賽成績，更是台南長期深耕AI教育的成果展現，從偏鄉到市區，每個孩子都有機會學AI。台南正朝「智慧學習城市」前進，未來2026到2029年，市府將投入22億元推動「生生有平板、校校智慧學」，讓AI教育不只在城市發光，也在偏鄉扎根。

教育局長鄭新輝表示，去(2025)年11月28日總決賽，這次競賽不同於傳統的程式設計比賽，而是採用高難度的「魷來魷去」對戰模式，參賽選手必須在2小時內撰寫程式、收集適當的數據資料、設定不同的參數，訓練出自己的「AI 模型」，台南的學生在備戰過程中展現了驚人的韌性。

台南代表隊勇奪「114年度總統盃AI素養爭霸賽」跨組總決賽冠亞軍，台南市長黃偉哲(前排左四)頒獎表揚肯定師生努力投入。(記者洪瑞琴攝)

