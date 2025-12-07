台南做工行善團 感恩餐會

南市長黃偉哲牽手劉育菁、勞工局長王鑫基出席大台南總工會做工行善團十二周年慶感恩餐會，感謝各修繕工會與志工為弱勢家庭打造希望家園。



大台南總工會長期扮演「桶箍」角色，協助臺南市政府勞工局推動「做工行善團」弱勢修繕及義剪服務，是改善弱勢勞工居住環境重要推手，歲末年終特舉辦「做工行善團十二周年修繕檢討暨交流分享感恩餐會」，邀各修繕工會及志工回顧一年來在地震與颱風災後協助弱勢家庭修繕成果，並頒發感謝狀表揚工會與志工無私奉獻與出錢出力的贊助人士。

大台南總工會理事長鄭山林表示，做工行善團弱勢房屋修繕自一百零二年啟動，木工、泥水、水電、油漆、電子機械加工、鋁製品、餐飲等修繕工會接力投入，迄今完成三百一十五戶；今年臺南遭遇強震與丹娜絲颱風，做工行善團立即投入，水電專長志工為震災戶修復管路、為弱勢戶修繕房屋，並將上百件二手家具送抵災民臨時安置所，截至十一月底，單丹娜絲風災已修繕完成卅八戶，另有四案進行中。

常到做工現場慰勞的市長黃偉哲牽手劉育菁老師說，志工不分假日、不畏辛勞無私奉獻，是社會最真摯的力量，呼籲各界加入，將關懷與溫暖帶給更多需的家庭。做工行善團副團長王美霞老師說，做工行善團志工以樸實技能與赤誠的心修補破損家屋，更修補社會裂縫與人心，看似平凡行動累積成城市中最扎實的力量，她也透過紀錄專書保存志工善行人性溫度。

勞工局長王鑫基感謝在大台南總工會於災害中集結工會志工展現專業、毅力與韌性，不僅修繕家屋，更陪伴弱勢家庭走過困境，未來會持續強化做工行善團機制，整合公私力量，提供更即時有效的修繕服務。