台南停留7小時！黃仁勳大飽口福後再去台北

[NOWnews今日新聞] 輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（7）日下午14時20分抵達台南，原本預計在台南只待5個小時，但他不僅安排拜訪台積電南科3奈米廠，與台積電董事長魏哲家等高層在劉家莊牛肉爐用晚餐，更繞到台南知名老店「莉莉冰果店」吃冰，最後才在約21時20分離開台南航空站前往松山機場，預期下榻東方文華酒店。



黃仁勳下午抵達台南航空站時，表示自己這次只會在台南待5小時，就會啟程到台北，明早前往新竹出席台積電運動會。



對於台南市長黃偉哲熱情邀約到台南逛夜市，黃仁勳強調自己很想去，但這次可能沒有時間去。他提到自己已經在海外旅行三個禮拜，真的應該回家，「而且我也很想念我的狗狗們」，所以說這次沒有機會，但是下次一定會再回來。



而離開台南航空站後，他短暫到香格里拉飯店先休息後，16時就前往台積電南科3奈米廠。據悉，台積電在廠內架設舞台，歡迎黃仁勳前來參觀。





而在停留2小時候，他與魏哲家等台積電高層前往台南永康區的劉家莊牛肉爐用餐。該店是台南有名的牛肉爐店，被譽為「台南三大必吃溫體牛肉鍋」之一的老字號餐廳，在 Google 上擁有高達4.7顆星評價，也曾接待王建民、渡邊直美、陳思璇等名人。



而現場民眾絡繹不絕，黃仁勳也熱情招待送上店家有名的牛肉飯給民眾，也不忘合影及簽名。他吃到一半僅收到大灣名產進福花生糖及永泰興蜜餞，更是打包一車的劉家莊牛肉爐的肉粽上車。



原本以為黃仁勳已經飽餐一頓，豈料他再繞到有近1947年成立、有80年歷史的莉莉冰果店吃冰，讓現場吃冰民眾嚇一跳，紛紛再與他互動。



而最後黃仁勳約在21時20分，回到台南航空站搭機，現場也有許多民眾想要跟他簽名合影，當被問到這趟台南行感覺如何，他笑著回說，「這是一個非常美滿的一天！很高興看到大家！」心滿意足地離開台南，前往台北松山機場。





